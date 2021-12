Ni av ti barn har fått falsk info på nett. Men få faktasjekker før de deler

Mobilselskapet Telia har sammen med World Childhood Foundation spurt 5.027 barn i Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen om hvilken erfaring de har med falsk informasjon på internett.

Svaret er at de aller fleste barna i disse landene er klar over at det de finner på internett ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten.

I undersøkelsen, som omfatter barn og ungdom i alderen 11 til 17 år svarer nemlig ni av ti at de har blitt utsatt for falsk eller feilaktig informasjon på nettet.

Få sjekker sannhetsgehalten

Seks av ti har opplevd at materiale som er delt på sosiale medier er blitt manipulert for at det skal framstå som ekte. Hver fjerde i undersøkelsen har også opplevd at innlegg om dem selv på sosiale medier har innehold løgner eller feil som har gjort dem ubekvemme.

Likevel er det bare et av tre av barn som deler informasjon de finner på nettet, som oppgir at de regelmessig sjekker om informasjonen de har funnet stemmer, før de deler den videre.

Halvparten av barna i undersøkelsen sier at de vet hvordan man kjenner igjen falsk informasjon på nettet, men mange er likevel usikre på sin evne til å kontrollere fakta. Og i alle land sier barna i undersøkelsen at de ikke føler de har lært nok i skolen om hvordan de skal verifisere at informasjon er feil.

Det er imidlertid en dobbelt så stor andel av barna i Litauen (seks av ti) som i Sverige (tre av ti) som mener at de ikke har lært noe om dette.

Av de som mener de faktisk har lært noe på skolen om hvordan man skiller falsk fra ekte informasjon på nettet, mener bare tre av fem at de har lært nok om dette.

– Voksnes ansvar

Bærekraftsjef i Telia-konsernet, Sara Nordbrand er bekymret over at halvparten av barna i undersøkelsen mener de ikke har lært seg noen metoder på skolen for å avsløre falsk informasjon på nett.

– Undersøkelsen viser hvor viktig det er å utruste barn med de digitale ferdighetene de trenger for kunne bedømme informasjonen de finner på nettet, og finne fram til pålitelige kilder.

– Informasjonsmengden på nettet kan være overveldende, og det er en skikkelig utfordring for barn å vite når og hvordan man skal kontrollere fakta, og hva man skal sjekke, sier Susanne Drakborg, som er World Chilhood Foundations programansvarlig for barns trygghet på nett.

Hun mener det er voksnes ansvar å hjelpe barn til å bli bedre til dette.