Nikon tenker litt nytt – og gammelt

Nikon lanserer i dag et nytt systemkamera i sin speilløse Z-serie: Nikon Z fc. Skjønt nytt og nytt, fru Blom.

Alle de viktigste spesifikasjonene er nemlig praktisk talt identiske med Nikon Z 50, som ble lansert for to år siden:

20,9 megapiksler på APS-C-format (Nikon DX)

209 fokuspunkter

Ingen innebygget støvfjerning eller bildestabilisator

ISO 100 til 51200, utvidbar til ISO 204800

Mer eller mindre samme autofokus (spesifikasjonene er oppgitt litt ulikt i infoen vi har fått, men forskjellene er minimale)

Videoopptak i 4K UHD

Maksimalt 11 bilder per sekund med 12-bit bildefiler. Med 14-bit råfiler går hastigheten ned til 9 bilder per sekund.

Samme batteri som Z 50: EN-EL25

Identisk skjerm, søker, bildebrikke og prosessor som Z 50

Noen fine forskjeller er det imidlertid mellom Z fc og Z50:

USB-C-kontakt som kan lade kameraet og i tillegg gir langt bedre overføringshastighet

Forbedret automatisk fokus på ansikt og øyne

Skjerm som er mer bevegelig enn på Z50

Veiledende pris på Nikon Z fc blir imidlertid 10.990 kroner, mens Nikon Z 50 i skrivende stund kan bli ditt for mellom 8000 og 8500 kroner.

Nikon Z fc har klassiske kontrollhjul inspirert av FM2. Foto: Nikon

Nytt?

Sannsynligvis er Z fc ikke noe dårlig kamera, snarere tvert imot. Men teknologien i det er heller ikke ny eller grensesprengende på noe vis. Dessuten, til den prisen Nikon vil ha for kamerahuset alene, får man både et Z 50 og en objektivadapter eller et objektiv – og penger til overs.

Hele poenget med Nikon Z fc er dermed at det ikke ser nytt ut, men heller er temmelig retro i stilen. I tillegg har det en klassisk betjening, i form av hjul og brytere for funksjoner som man på de fleste moderne kamera justerer på mer digitalt vis – og akkurat det kan nok være et godt salgspoeng for enkelte.

Nikon Z fc er inspirert av Nikons eget smått legendariske FM-2, og ytre sett er det i så måte det mest vellykkede.

Nikon har nemlig prøvd seg på dette før. La oss ta dem i kronologisk rekkefølge:

Nikon FM2

Titan-utgaven av Nikon FM2 het FM2/T. Foto: Nikon

Nikon FM2 var et filmbasert kamera som ble sluppet første gang i 1984 og var i begrenset produksjon i et utvalg utgaver helt til 2001. Det kunne bruke praktisk talt alle Nikons objektiver siden 1955, og i tillegg var det nesten 100 prosent mekanisk. Det eneste det trengte batteri til, var lysmåleren, noe erfarne fotografer om nødvendig kunne klare seg uten. I tillegg var kameraet så solid at man i nødstilfelle kunne slå ned teltplugger med det uten at det tok skade av det, og det ble dermed et populært reservekamera blant en stor gruppe krigsfotografer og andre som jobbet i ekstreme miljøer.

Nikon FM3a

Nikon FM3A Foto: Nikon

Nikon FM3a var en direkte oppfølger til FM2 og så veldig likt ut, men hadde en del mer elektronikk på innsiden. Det ble lansert i 2001 sammen med et spesiallaget 45 mm f/2.8 pannekakeobjektiv. Omtrent samtidig som FM3a var i salg, tok digitalfoto av for alvor, og produksjonen av FM3a ble stanset på nyåret 2006. Salget av filmkameraer var ikke lenger nok til å opprettholde produksjonen.

Nikon Df

Nikon Df. Foto: Nikon

I 2013 kom Nikon med Df, et digitalt fullformatkamera med 16 megapiksler. Det ble markedsført som en spirituell og designmessig etterfølger av FM2. Det var egentlig et proffkamera og hadde samme bildebrikke som toppmodellen D4, men ble en begrenset suksess på grunn av høy pris og litt begrenset funksjonsutvalg. Det manglet for eksempel mulighet for videoopptak.

I tillegg var designlikheten med FM2 ikke så veldig tydelig når man fikk kameraet på nært hold. Det var stort og klumpete og ikke på langt nær så elegant og solid som FM2, selv om det ytre kunne ligne. Hovedattraksjonen lå nok i at man i større grad enn vanlig kunne kontrollere kameraet ved hjelp av innstillingshjul og brytere av mer eller mindre god gammel type.

Nikon Z fc

Siste skudd på stammen blir dermed det «nye» Z fc, og som nevnt er det den nærmeste digitale «kopien» av FM2 vi hittil har sett. Vi skulle imidlertid ønske at Nikon fulgte opp sin egen suksesshistorie med nyvinninger også på innsiden, fremfor bare å kopiere det ytre. «Ånden» fra FM2 er bare med på utsiden, mens det som var imponerende med FM2, var innmaten. Og tiden er i ferd med å løpe fra Nikon i så måte – FM2 begynner å bli så gammelt at det står i fare for å bli glemt av de potensielle kjøperne av en reell etterfølger.