One Plus får med Hasselblad på kameralaget

De fleste mobilprodusenter kjøper inn komponenter fra mange ulike spesialistprodusenter når de lager mobilene sine. Vi får sjelden vite hvem som står for høyttalere, skjermer, kamerasensorer, optikk og mye av programvaren de bruker.

Men noen ganger kan det være en fordel å pynte seg litt med fjærene fra underleverandøren.

Nokia og Sony Mobile underslår på ingen måte at det er Zeiss som leverer varene for dem. Huawei har i mange år hatt et tett samarbeid med Leica. I dag offentliggjør OnePlus at de har skal samarbeide med den svenske kameraprodusenten Hasselblad.

Kanskje et bra valg. Hasselblad er det vi forbinder med høy pris og ditto høy kvalitet. Det er lett å svi av en halv million for entusiaster som synes Nikon og Canon leverer for dårlige varer.

Billig-Hasselblad

Slike priser vil vi ikke se her. Det vil ikke være noe Hasselblad-maskinvare heller. Men i den kommende OnePlus 9 -serien, som skal lanseres 23 mars, skal svenskene inn på programvaresiden. OnePlus blar opp 150 millioner dollar for å få tilgang til svenskenes kunnskap om digital fotografering. Det en betydelig investering de håper skal gi dem et forsprang på konkurrentene når det kommer til kaemraprogramvare.

Siden dette er programvare kan vi håpe at de nye OnePlus 9 telefonene vil bli oppgradert etter hvert som samarbeidet skrider framover.

Skal kjempe mot de dyre toppmodellene

I følge OnePlus skal kundene se de første resultatene av samarbeidet i den kommende toppserien. Her vil det komme modeller med Sonys IMX789-sensor som vil bli den mest avanserte bildesensoren de har brukt i en mobil til nå. Her skal Hasselblad Camera for Mobile gjøre det lettere å få gode biler ut av den 12 bits fargedybden denne sensoren kan tilby.

OnePlus 9 vil komme med Natural Color Calibration with Hasselblad, som skal gi folk helt naturtro bilder. Her må de bryne seg på den regjerende mesteren i naturlig gjengivelse; Apple. Klarer de den utfordreren blir vi imponert. Test kommer!