Nokia på offensiven

IFA, BERLIN (digi.no): Nokia er en av få mobilprodusenter som bruker IFA i Berlin til å lansere nye modeller. Det er kanskje ikke så rart, for de er den eneste store, eller i hvert fall mellomstore, produsenten som designer og konstruerer dem i vår del av verden. Med base i Finland har de kunnet rekruttere fra de virkelig gode Nokia-ingeniørene som er blant de med lengst erfaring i verden.

Strengt tatt heter selskapet HMD, men de har en avtale med Nokia om å få bruke det tradisjonsrike navnet. Det har gjort det lett for dem å bygge seg opp igjen, noe de har klart. I et marked som stort sett er litt småtrist øker Nokia-merket kraftig. For her handler det ikke bare om smarttelefoner, selv om de har mange slike også, men de virkelig store salgstallene kommer fra enkle telefoner – såkalte «feature-telefoner». Selskapet er nå nummer to med 14 prosent av verdensmarkedet Dette er telefoner som først og fremst er beregnet på å være billige til markeder med lav betalingsevne. Likevel blir det penger når kvartalssalget for slike telefoner nærmer seg 90 millioner.

Men selv i Norge har klassikere som «bananen» og 3310 solgt godt. De er billige, har det man trenger av farger og 4G og batteriet varer i «vinter og vår»

Nye modeller

Nokia lanserer nå et par nye modeller. De er ikke basert på tidligere klassikere, men de beveger selskapet inn på noen nye markeder for billige telefoner.

Tøff: Nokia 800 Tough tåler en støyt og den er billig. Foto: Odd R. Valmot

Den robuste telefonen Tough, som sikkert mange av oss burde ha som telefon nummer to, vil koste 1299 kroner. Det er jo en liten sum å betale i stedet for å risikere den dyre toppmodellen når du skal ut for å hangglide. Bare skjermbytte på en slik kan jo blakke folk for det dobbelte.

Her er ikke utrustningen i toppklassen, men den har et 2 MP kamera og en 2,4 tommers fargeskjerm og det andre man trenger i små doser. Det som er topp er når den skal brukes langt unna strøm. Da kan den skilte med en standbytid på 2G på 43,7 dager!! Det holder til hele ferien og vel så det.

Musling

Eller hva med Nokia 2720 Flip. En god gammeldags fliptelefon til 999 kroner. Med fargeskjerm og 4G, selvfølgelig. Den har en egen sikkerhetsknapp på siden som automatisk sender en tekstmelding med hvor du er, og ringer opp inntil fem preprogrammerte kontakter, for eksempel barna. Her får du også egen knapp med Google Assistant.

Musling: Den klassiske muslingtelefonen, Nokia 2720 Flip, er tilbake med sikkerhetsfunksjoner og skjerm på begge sider. Til under tusenlappen. Foto: Nokia

Enda billigere

Nokia lanserer også et par andre klassisk utseende telefoner, men med 2G. Det er ikke de som kommer til Norge, men prisen på 15 og 20 euro er kanskje noe å tenke over.

Det er ikke så mange år siden at slike kostet syv åtte tusen, og de hadde verken fargeskjerm eller kamera.

Smarttelefoner

Selv om de store tallene kommer fra feature-telefoner har selskapet også en stor satsing på smarttelefoner og de siste tallene fra Europa i andre kvartal i år, som analyseselskapet Canalsys samler inn, tyder på en markedsandel på 2,7 prosent. Det betyr 1,2 millioner enheter. En liten nedgang fra i fjor, men i samme prosentområdet som Apple og Huawei, hvor enhetstallene er veldig mye større.

Nokia 6.2 eller 7.2: Det er ikke lett å se på forsiden. De to nye smarttelefonene til finnene er temmelig like både på forsiden og baksiden. Det er litt forskjell i farger og materialvalg, men det blir raskt borte når man får seg et deksel. Foto: Odd R. Valmot

Små, som Nokia er på smarttelefoner, har de valgt en strategi som gjør dem litt spesielle. De har inngått et veldig tett samarbeid med Google og dytter ikke telefonene fulle av egne grensesnitt for å skille seg ut. Det gjør det også veldig mye enklere og billigere å forsyne brukerne med sikkerhetsoppgraderinger og nye utgaver av operativsystemet. De garanterer at kundene får sikkerhetsoppgraderinger i tre år og nye operativsystemgenerasjoner to ganger. De har faktisk vist at de oppgraderer tre ganger.

I Berlin lanserer selskapet to nye telefoner og vi kan konstatere at dette er veldig mye for pengene.

Nokia 6.2 og Nokia 7.2

Begge disse nye telefonene er det man kan kalle «mye for pengene». Førstnevnte vil koste 2 790 med 4 GB RAM og 64 GB innebygget lagringsminne når den shipper om noen dager. Litt mer påkostede 7.2 vil koste 400 kroner mer med samme hukommelse eller 900 mer med 6 GB RAM og 128 GB innebygget lagringsminne.

Begge telefonene har to SIM-plasser og spor til Micro SIM opp til 512 GB.

Mens 7.2 har en Qualcomm SDM660- prosessor, så må 6.2 nøye seg med SDM636-varianten. Begge sånn midt på treet altså.

Mange: 48 megapiksler er ikke unikt lenger, men i dette prissegmentet er det sjelden vare. Heldigvis er det mulig å slå sammen fire og fire piksler for å få et anstendig 12 MP kamera når lysforholdene krever det. Foto: Odd R. Valmot

Forskjellen på de to nykommerne er på kamerasiden og på materialer. Begge har et 8 MP vidvinkelkamera som klarer 118 grader, og begge har et 5 MP-kamera som brukes til avstandsmåling. 6.2 har et hovedkamera på 16 MP f/1.8, mens 7.2 får et med en 48 MP 1/2"-sensor og f/1.79. Det krever selvfølgelig mye lys, men når det er lite av den sorten så slår det sammen fire og fire piksler og blir til et 12 MP-kamera. Pikselbinning, eller quadpiksel, kalles dette. Begge telefonene skal være svært gode i dårlig lys. Nokia oppgir helt ned til 0,1 lux ved å benytte mange eksponeringer og legge sammen resultatet med det som de og mange andre kaller AI. Vi får se hvor bra det blir, men andre produsenter har vist at tilsvarende teknologi virker overraskende godt. Hva som er et akseptabelt resultat, er jo et bevegelig mål.

Nokia utvikler ikke kameraene helt på egenhånd. Det har de overlatt til tyske Zeiss og det burde borge for kvalitet.

Det er også all grunn til å berømme finnene for å la laget et intuitivt kameragrensesnitt.

Materialer

Når du har fått på den nødvendige telefonbeskyttelsen i form av et deksel på baksiden er det ikke mye som forteller om designen. Foran ser jo alle telefoner, dyre og billige, like ut. Men som alle andre slår Nokia i bordet og forteller oss at dette er nordisk design på sitt beste. Og ja da. De er pene begge to. 7.2 har fått en ny type polymerkompositt som er dobbelt så sterkt som polykarbonat og som veier halvparten av aluminium. Det er et pent ord for veldig sterk plast, men det har vi sans for. Men det betyr ikke at dette ikke er knuselige greier. For både på forsiden og baksiden har begge telefonene beskyttelse av Gorilla Glass 3. Det imponerer ikke i disse tider hvor toppmodeller har begynt å benytte den langt sterkere versjon 6. Men så koster de tre ganger mer også.

Skjerm

Begge telefonene har en 6,3 tommer stor LCD-skjerm med en ørliten dråpe i midten for frontkameraet. Til denne prisen får du ikke en OLED-skjerm, men Nokia hevder at denne LCD-skjermen på mange måter overgår en slik. De har presset lysstyrken opp i 500 Nits og har et kontrastforhold på 1:1500. Når du ser video kan begge oppskalere SDR til HDR og gi innholdet mer farger og et større dynamikkområde enn det er lagret i. Kontrasten kan justeres slik at man kan se skjermen bedre når det er dårlige lysforhold, det vil si for mye lys som konkurrerer med det som skjer på skjermen.

Begge telefonene kommer med et batteri på 3,5 Ah og Nokia lover to dagers batterilevetid. Tja. Det kan de jo mene, men det kommer helt an på bruken og de ligger nok omtrent der alle andre med tilsvarende stort batteri ligger.