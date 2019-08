Samsungs kraftigste mobil noensinne er lansert – her er alle spesifikasjonene til Galaxy Note 10

På et arrangement i New York onsdag kveld norsk tid dro Samsung omsider sløret av den neste modellen i sin Note-serie av ekstra store mobiler – Samsung Galaxy Note 10. Den har som ventet masse kraftig maskinvare under panseret.

Det mest nevneverdige er at den nye brettmobilen for første gang kommer i to forskjellige størrelser, døpt – ikke overraskende – Galaxy Note 10 og Galaxy Note 10+.

Stor og kraftig

Forskjellen mellom dem er at sistnevnte har større skjerm og enda mer potent innmat. Skjermstørrelsen på Note 10+ er på hele 6,8 tommer, der Galaxy Note 9 til sammenligning hadde en skjerm på 6,4 tommer.

Skjermstørrelsen har ikke gått nevneverdig på bekostning av pikseltettheten takket være en høyere oppløsning på 3040 × 1440 piksler, noe som gir en tetthet på 498 piksler per tomme.

Foto: Samsung

Note 10 er derimot noe mindre enn forgjengeren Note 9 med en skjermstørrelse på 6,3 tommer og en oppløsning på 2280 x 1080 piksler, også en del lavere. Dette gir en del lavere pikseltetthet på 401 piksler per tomme, der Note 9 skiltet med 516.

Begge variantene kommer ellers med Samsungs nye prosessor Exynos 9825. Denne ble kunngjort rett før lanseringen av de nye Note-modellene og er en åttekjerners brikke basert på 7 nanometers produksjonsprosess. Brikken er laget med EUV-litografi, en relativt ny teknologi som innebærer å bruke ultrafiolett stråling med svært høy energi til å «gravere» kretsene.

12 GB minne

Note 10 kommer med intern lagringsplass på 256 GB, mens Note 10+ kan fåes med enten 256 eller 512 GB lagringsplass. Når det gjelder minne leveres Note 10+ plus med 12 GB, og det samme gjør 5G-versjonen av Note 10. 4G-utgaven av Note 10 kommer med 8 GB minne.

På kamerafronten kommer begge modellene med et frontkamera på 10 megapiksler. På baksiden finner man på begge mobilene et ultravidvinkelkamera på 16 megapiksler, et vidvinkelkamra på 12 megapiksler og et telefotokamera på 1 megapiksler.

Note 10+ har imidlertid ett kamera til på baksiden; et dybdekamera som blant annet kan brukes til å skanne objekter og konvertere dem til en manipulerbar tredimensjonal representasjon.

Note 10 har et batteri på 3500 mAh, en del mindre enn på forgjengeren, men på Note 10+ er batteristørrelsen jekket helt opp til 4300 mAh – en solid økning fra Note 9.

Galaxy Note10 og Galaxy Note10+ vil være tilgjengelig i fargene Aura Glow og Aura Black fra 23 august med en anbefalt pris på 9 790 NOK for Galaxy Note10, 11 390 NOK for Galaxy Note10+ (256GB) og 12 390 for Galaxy Note10+ (512GB).

Alle spesifikasjonene finner du i tabellen under.

Produktspesifikasjoner Samsung Galaxy Note10 & Note10+