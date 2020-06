Nordmenn strømmer til nettavisene under koronakrisen

Det danske analyseselskapet AudienceProject har spurt mer 21.000 personer i sju land om endringer i bruken av ulike typer medier under koronakrisen, fra 15. mars og fram til 22. mai, sammenlignet med de åtte foregående månedene. Det er betydelige endringer, ikke minst blant de norske mediebrukerne. Det understrekes at noen av endringene kan skyldes mer langvarige trender og ikke pandemien alene.

Strømmer til nettavisene

Undersøkelsen bekrefter at nordmenn fortsatt er ganske ivrige avislesere, sammenlignet med innbyggerne i mange andre land, i alle fall når det gjelder nettaviser. I koronaperioden har dette forspranget økt betydelig.

På spørsmål om hva respondentene anser som sin hovedkilde til nyheter, svarer nå 57 prosent av de norske respondentene nettaviser. Dette er en økning på 9 prosentpoeng siden tiden før covid-19.

Også i Finland og Sverige er andelen nå på over 50 prosent, en økning på 4 til 5 prosentpoeng. I de øvrige landene, bortsett fra i USA, har nettavisene fått bedre fotfeste.

Endringer i det brukerne oppfatter som sin primære nyhetskilde, før og under og koronakrisen. Illustrasjon: AudienceProject

I seks av de sju landene har TV blitt en viktigere kilde til nyheter. Norge er et unntak, men nedgangen er bare på ett prosentpoeng. Både nettaviser og TV kan tilby livesendinger og kontinuerlig oppdatering, noe det har vært mye av så lenge koronakrisen har pågått.

Også radio kan være direktesendt, men opplever en nedgang som viktigste nyhetsmedium i samtlige land bortsett fra Sverige.

Sosiale medier som nyhetskilde

Det er også betydelig nedgang i andelen som oppgir sosiale medier som viktigste nyhetskilde. Dette gjelder i alle de sju landene. Bortsett fra i USA, er det nå under ti prosent av respondentene i hvert land som primært holder seg oppdatert på nyhetsbildet gjennom sosiale medier.

Papiravisenes stilling er betydelig svekket i koronaperioden. Dette kan ha sammenheng med et større behov for siste nytt om pandemien, mens papiravisene i stor grad inneholder gårsdagens nyheter.

Flere betaler for redaksjonelt innhold

Mange norske nettaviser tar nå betalt for hele eller deler av innholdet. Andelen respondenter som oppgir at de betaler for digitale avisabonnement ligger skyhøyt over tallene fra de andre landene.

Dette var tilfellet også før covid-19 brøt ut, men forspranget har økt betydelig i løpet av de siste månedene. Nå oppgir 44 prosent av de betaler for nyheter på nettet, mot 36 prosent før pandemien brøt ut for alvor. I de fleste av de andre landene ligger andelen på mellom 10 og 20 prosent.

Endring i andelen som betaler for redaksjonelt innhold, før og under koronakrisen. Illustrasjon: AudienceProject

Økt bruk av strømmetjenester

I undersøkelsen har AudienceProject sett på om bruken av strømmetjenester har gått opp siden koronautbruddet. I seks av de sju landene svarer flere enn tidligere at de strømmer video minst én gang i uka.

Med 67 prosent er Norge på andreplass, bare slått av USA med 74 prosent. Ifølge AudienceProject oppgir bare 50 prosent av amerikanerne at de ser på tradisjonell tv ukentlig.

Stadig flere lytter til podkast. I Norge har andelen som lytter til dette minst én gang i uka, økt med ytterligere 4 prosentpoeng, til 33 prosent. Dermed er de norske respondentene helt i tet, sammen med de amerikanske, siden undersøkelsen typer på at det har vært en liten nedgang i podkastbruken i USA.

TikTok-bruken har eksplodert

Den kinesiske videodelingstjenesten TikTok har tatt av skikkelig det siste året blant relativt unge brukere. AudienceProject-undersøkelsen viser at det i alle fall før koronaperioden var svært store forskjeller mellom landene i hvor stor andel som benyttet tjenesten, selv i aldersgruppen 15 til 25 år. Mens bare 2 prosent av danskene i denne aldersgruppen oppga at de brukte tjenesten, var andelen på 21 prosent blant de norske.

Fortsatt ligger Norge tet. Tjenesten brukes nå av 37 prosent av de norske respondentene mellom 15 og 25 år, men veksten er høy i alle land. Selv i Danmark nærmer andelen seg nå 20 prosent.

Les mer om undersøkelsen her.