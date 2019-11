Nordmenn verst i Norden til å blindt akseptere brukervilkår

En undersøkelse av nordiske borgeres mobilbruk, gjennomført av Deloitte, viser at nordmenn er verstinger på å akseptere brukervilkår uten å lese dem først, og på toppen når det gjelder deling av persondata.

Samtidig ønsker tre av fire nordmenn at det skal bli vanskeligere å lagre persondata.

Deler og aksepterer mest

Hele 57 prosent av nordmennene har svart at de alltid eller nesten alltid aksepterer brukervilkår uten å lese dem. Nest verst er svenskene, med 52 prosent.

Også når det gjelder å dele navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og venners kontaktliste med selskaper, troner nordmennene lista. Svenskene er imidlertid verstinger på deling av bilder, nettaktivitet, kjøpshistorikk og egen kontaktliste.

Nordmenn er verstinger på å akseptere brukervilkår uten å lese gjennom først. Illustrasjon: Global Mobile Consumer Survey 2019, Deloitte

Samtidig som at nordmenn deler persondata og aksepterer brukervilkår til nordisk gullmedalje, publiserte Norsk Regnesentral nylig en rapport som viser at 75 prosent av oss vil gjøre det vanskeligere å lagre persondata.

– Enten er nordmenns frykt for deling av persondata overdreven, eller så forstår vi ikke når vi faktisk gir den fra oss, sier teknologisjef i Deloittte, Joachim Gullaksen, i en pressemelding.

Størst på Snap, minst på Youtube

Ifølge Deloittes undersøkelse er det også i Norge man finner høyest andel av smarttelefoneiere, med 94 prosent.

Nordmenn er dessuten de største brukerne av sosiale medier, hvor 55 prosent oppgir å bruke Facebook på mobil, mot Sveriges andreplass på 45 prosent.

Der vi virkelig rager over de andre nordiske landene er imidlertid på Snapchat. Hele 45 prosent av de spurte nordmennene svarer at de bruker Snapchat på mobil, mens danskenes andreplass bare ligger på 18 prosent.

På Youtube er imidlertid nordmenn de minst aktive, med 20 prosent mobilbrukere, mens Sverige tar førsteplassen med 27 prosent.

Har de minste datapakkene

Noe av grunnen til at vi ligger nederst på Youtube-lista, kan kanskje være lave kvoter på mobildata. Det er nemlig en annen statistikk nordmenn bunner.

Nordmenn har de dårligste datapakkene i Norden. Illustrasjon: Global Mobile Consumer Survey 2019, Deloitte

Der 54 prosent av nordmenn svarer at de har datapakker på 3 GB eller mer i måneden, og bare 2 prosent svarer at de har ubegrenset, ruver finnene øverst med 67 prosent over 3 GB og 54 prosent med ubegrenset.

33 prosent av nordmennene har svart at de har mindre enn 3 GB i måneden, mens svenskene ligger på andreplass med 21 prosent.

Kanskje ikke så rart da at finnene er fornøyd med 4G-tilbudet, slik at bare 8 prosent har noen hast med å gå over til 5G så fort det blir tilgjengelig. Nordmenn er derimot mer utålmodige, og ligger øverst med 20 prosent som vil fortest mulig over til 5G.