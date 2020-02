Et av verdens største antivirusselskaper tatt for å selge persondata til annonsører

Det store antivirus- og sikkerhetsselskapet Avast har drevet storstilt innsamling av data om brukere, som de har solgt videre til en rekke store selskaper uten brukernes viten. Dette kommer frem i en etterforskning utført av Motherboard og PCMag.

Nettstedene har fått tilgang til blant annet lekkede brukerdata, kontrakter, dokumenter og annen informasjon som viser at Avast gjennom sin programvare har samlet inn data knyttet til brukernes surfevaner.

Legger ned Jumpshot umiddelbart

Disse dataene har blitt sendt videre til et datterselskap ved navn Jumpshot, hvor dataene inngår i produkter som selges til selskaper som Google, Microsoft, Yelp og en rekke andre større aktører.

Etter at saken ble kjent kunngjorde administrerende direktør hos Avast, Ondrej Vlcek, at selskapet legger ned Jumpshot sin virksomhet med øyeblikkelig virkning.

– Avast sitt kjerneoppdrag er å sørge for at folk over hele verden er trygge, og jeg innser at nyhetene om Jumpshot har såret følelsene til mange av dere, og rettmessig reist mange spørsmål – inkludert det fundamentale spørsmålet om tillit. Som sjef i Avast føler jeg meg personlig ansvarlig, og jeg vil beklage overfor alle berørte, skriver Vlcek.

Sikkerhetsselskapet har inntil nylig samlet inn data om nettvaner via nettleserutvidelser, som er designet for å advare brukere mot mistenkelige nettsider.

I desember ble de aktuelle utvidelsene fjernet fra butikkene til både Google, Mozilla og Opera, som blant andre 9to5google meldte. Bakgrunnen for fjerningen var rapporter om at utvidelsene samlet inn mye mer data enn nødvendig.

Samler inn med egen programvare

Den nylige etterforskningen til Motherboard og PCMag viste imidlertid at datainnsamlingen fortsatte, men da gjennom Avast sin antivirusprogramvare i stedet for gjennom nettleserutvidelsene.

Sikkerhetsselskapet hevdet overfor nettstedene at dataene er anonymiserte. Eksperter som nettstedene var i kontakt med uttalte at dataene kunne knyttes til individer med relativt enkle metoder og at full «de-identifisering» er tilnærmet umulig i slike tilfeller.

Avast unnlot å svare på detaljerte spørsmål om hvordan brukernes anonymitet beskyttes.

Administrerende direktør Ondrej Vlcek bedyrer at både Avast og Jumpshot hele tiden har operert innenfor lovens rammer, og at de har etterkommet GDPR-kravene hundre prosent.

Avast har ifølge Statista en markedandel innen antivirusprogramvare på cirka åtte prosent, og er dermed den femte største aktøren på markedet. Ifølge egne tall har selskapet over 435 millioner månedlige, aktive brukere.