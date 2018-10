Norge blir dyrest når Google krever betaling for apper etter EU-dom

For litt siden meldte digi.no at Google skal begynne å ta betalt fra mobilprodusentene for å inkludere appene sine i Android. Dette kom som en følge av en ny EU-lov som forbyr Google å kreve at mobilprodusenter forhåndsinstallerer Chrome og Googles søkeapp.

Nettstedet The Verge melder nå at de har fått innsyn i dokumenter som viser akkurat hvor mye Google vil kreve for denne app-lisensieringen, og prisen viser seg å være relativt høy.

Norge blant de dyreste landene

Ifølge dokumentene vil det på det meste koste produsentene 40 dollar, cirka 330 kroner, per enhet for å inkludere Google Mobile Services – som er en pakke med Googles apper som ikke inkluderer Chrome og Søk.

Prismessig skal EU-regionen være delt inn i tre deler med ulike lisensieringssatser, og de høyeste satsene finner vi ifølge dokumentene her til lands – i tillegg til i Storbritannia, Sverige, Tyskland og Nederland.

I disse landene må enheter med en pikseltetthet på over 500 piksler per tomme betale 40 dollar for Google-appene, mens de som ligger mellom 400-500 piksler per tomme må betale 20 dollar. For modeller under 400 piksler per tomme er prisen kun ti dollar.

Fikk kjempebot

Som The Verge peker på er det uvisst hvorfor akkurat pikseltettheten tilsynelatende er den avgjørende faktoren bak prissettingen, men antakelig brukes det som et mål på prisklassen som mobilen tilhører.

Ifølge en av kildene The Verge var i kontakt med vil det være mulig å inngå andre typer avtaler hvor Google dekker lisensieringsgebyret, dersom mobilprodusenten velger å installere Chrome og Søk.

Det var i sommer at EU ila Google en kjempebot på 40 milliarder kroner for de de kaller konkurransehemmende virksomhet, med krav om at de ikke pålegger mobilprodusenter å forhåndsinstallere Chrome og Søk for å kunne tilby de andre Google-appene

Google responderte ved å la produsenter betale for en app-pakke som ikke inkluderer Chrome og Søk – de to tjenestene Google henter mesteparten av Android-inntektene fra.

Søkegiganten svarte på tiltalen fra EU i et blogginnlegg hvor selskapets toppsjef Sundar Pichai bedyrer at mobilprodusenter ikke trenger å installere Google-appene i Android, og at de også står fritt til å legge ved konkurrerende tjenester.

