Norge er det minst modne markedet i Europa, men flere har heftige planer

I fjor hadde Microsoft det norske skymarkedet i sin hule hånd. Slik er det ikke lenger. Verdens største skyleverandør fosser frem på målingene, og kampen om tronen er for alvor i gang. Rapporten «Ey Norwegian Cloud Maturity Survey 2019» kommer med noen skikkelige overraskelser om bevegelsene i det norske markedet.

– Det som overrasker meg mest er at stadig flere norske virksomheter svarer at de er i gang med å flytte all IT ut i nettskyen. Hele 32 prosent av de spurte virksomhetene sier at de har aggressive planer – selv om dette kommer til å ta mange år, oppsummerer skytjenesteansvarlig Sophus Slaatta i EY til digi.no.

Store ambisjoner

Han mener det viser at norske virksomheter har store ambisjoner og virkelig begynner å komme i gang med digital omstrukturering når det kommer til infrastruktur som tjeneste (IaaS/PaaS).

Samtidig viser EY–kartleggingen at det norske markedet er det minst modne i både Norden og Europa. Noe som i høy grad kan tilskrives at offentlige organer, finans- og banknæringen, olje og gass og industrien sliter med høy teknisk gjeld.

Les hele statusrapporten her: «Ey Norwegian Cloud Maturity Survey 2019»

Sophus Slaatta er ansvarlig for cloud-tjenester i EY. Foto: Marius Jørgenrud

– Mange begrenses av kjernesystemer som er utviklet over mange år. Noe som gjør at de ikke er klare for å gå over i skyen riktig enda. Å flytte denne typen tjenester er et betydelig prosjekt, og man må endre måten det jobbes på.

– Fokuset må ligge på Devops. Vi må fjerne de tradisjonelle siloene mellom utvikling og drift i IT-organisasjoner, konstaterer EY–eksperten og legger til at bruken av Devops i Norge aldri har vært så høy som nå.

Kort vei til produktlansering

Revisjons– og rådgivningselskapet kartlegger for andre året på rad hvor utbredt skybruk er i private og offentlige virksomheter. Interessen for nettskyen i det norske markedet er stadig økende, og flere og flere tar i bruk nettskyen.

– Norske selskaper opplever at veien til produktlansering er kortere i skyen enn ellers. De fleste svarer at dette er hovedgrunnen til at de velger å ta steget ut.

I tillegg til å redusere tiden det tar å lansere nye tjenester, mener norske skykunder også i år at skalerbarhet er en viktig driver for å ta i bruk tjenester ute av eget hus. Kostnadsreduksjon og effektivisering av drift er ikke lenger en driver til å flytte vekk fra tradisjonelle serverrom, viser kartleggingen.

Mer produktive utviklere

At nettskyen ofte tilbyr norske kunder bedre tilgjengelighet, forbedret sikkerhet og mer produktive utviklere – taler også for å modernisere seg, slår rapporten fast.

Foto: EY

Flere norske selskaper mener egne tjenester får bedre geografisk rekkevidde i nettskyen.

Men det teknologiske skiftet kommer ikke uten problemer. Norske selskaper mener de mangler kompetanse når det kommer til drift og vedlikehold.

Mange opplever at migrering av egne løsninger er både tidkrevende og for komplekst.

Utfordringer

I tillegg reiser nye sikkerhetsutfordringer seg når tjenester og data flyttes til leverandører som ser på hele verden som sitt marked.

– Det norske markedet begrenses i stor grad av at det ikke finnes nok folk med kompetanse på migrering og drift. Her er det et gap som må tettes. Fremover vil det være stort rom for de som ønsker å jobbe med skybasert drift, samt migrering av IT-infrastruktur og applikasjoner til skyen.

– I årene som kommer vil det være et hav av spennende prosjekter, og det er et skrikende behov etter kompetanse på dette feltet. Disse signalene kommer både fra konsulentselskapene og markedet, sier Slaatta til digi.no.

Office 365 klar vinner

Foto: EY

Syv av ti virksomheter svarer at de har satt ut mellom én og 20 prosent av applikasjonene til nettskyen. Bare tre prosent har satt ut alle løsningene.

Microsoft Office 365 er i år som i fjor den store vinneren når det kommer til applikasjoner som tjeneste.

Samtidig øker bruken av Github, JiRA, Confluence og Slack betraktelig.

Det betyr at Microsoft i år som i fjor er markedsledende innen både applikasjoner som tjeneste (Software as a service) og IaaS/PaaS (infrastruktur og plattform).

Selv om fire av ti norske virksomheter svarer at de har tjenesteutsatt mindre enn 40 prosent av IT–infrastrukturen til nettskyen, fosser verdens største skyleverandør, Amazon, frem i det norske markedet.

AWS kommer for fullt

I fjor var EY overrasket over at Microsoft hadde et så godt grep om de norske kundene, i år er Slaatta imponert over AWS´ fremgang.

Selskapet har tatt Norge med storm. Markedsandelen har økt med 31 prosent.

Stort sett alle selskapene i undersøkelsen bruker mer enn én leverandør. 28 prosent av respondentene svarer at de bruker tre eller flere.

Foto: EY

– I fjor var Microsoft desidert størst med Azure, i år ser vi at forspranget til AWS er redusert betydelig. Dermed tilspisser det seg i toppen, og det blir vanskeligere og vanskeligere for andre leverandører å hevde seg.

EY–sjefen mener Amazons nyåpning av salgskontor i Oslo kommer til å få en positiv effekt i året som kommer. Med norske løsningsarkitekter og spesialister på AWS vil terskelen for å benytte Amazons løsninger reduseres vesentlig.

Press på norske leverandører

– Samtidig skal vi ikke avskrive Microsoft. De har investert betydelig på norsk jord, og viser tydelig tilstedeværelse i markedet, sammenfatter Slaatta til digi.no.

Foto: EY

Den økte satsingen til de to amerikanske IT–gigantene vil legge press på norske leverandører. EY–eksperten tror at våre egne skyleverandører i fremtiden blir nødt til å endre forretningsmodell og fokusere på å levere hybridløsninger.

I tillegg mener han det vil være lurt å gå inn i rollen som rådgivere og migrasjonspartnere for de amerikanske gigantene.

– På lang sikt vil norske leverandører oppleve økt press. De vil bli nødt til å omstille seg. Dette blir selvfølgelig krevende for børsnoterte selskaper som ofte har kortsiktige intensivmodeller og skal levere gode kvartalsresultater, argumenterer han.