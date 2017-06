Norsk løsning forutser systemfeil før de oppstår. Nå vil de vokse internasjonalt

OSLO, FORSKNINGSPARKEN (digi.no): Ifølge analyseselskapet Gartner koster nedetid i gjennomsnitt bedrifter så mye som 5600 dollar (i underkant av 50 000 kroner) i minuttet. Hvor mye nedetid koster norske bedrifter har vi ikke oversikt over, men at det kan dreie seg om betydelige beløp er det ingen tvil om.

Løsninger som overvåker IT-systemer og varsler om driftsproblemer finnes det mange av. Det norske selskapet AIMS Innovation hevder imidlertid å ha klart å få til noe ingen andre kan – nemlig ta i bruk maskinlæring og big data-analyse til å lage et slags digitalt fingeravtrykk av normaltilstanden til komplekse IT-systemer. Dermed kan systemfeil forutses før de oppstår.

Teknologien har sitt utspring fra forskning ved Universitetet i Oslo, og startet først som en løsning for sanntidsovervåking av Microsofts integrasjonsplattform BizTalk. Dagens løsning tar imidlertid det hele enda lenger, og ifølge administrerende direktør i AIMS Innovation, Ivar Sagemo, har de nå en plattform som kan overvåke titusener eller hundretusener av ulike parametere i en kompleks IT-løsning.

Fikk kosmetikkgigant på kroken

AIMS holder til på Startuplab ved Forskningsparken i Oslo, og har per i dag seks ansatte – inkludert fire utviklere.

Selskapet har brukt fem år på å utvikle teknologien, og har så langt hentet inn 25 millioner kroner fra investorer. Foreløpig har ikke selskapet tjent penger, men Tor Bækkelund ved Startuplab forteller at selskapet nå opplever så stor etterspørsel etter løsningen at de kommer til å ansette to selgere som kan ha hovedfokus på Nord-Europa. Nå skal det jobbes mer med aktivt salg.

– Det er begrenset hva man klarer å dekke når man bygger et selskap, og fokus til nå har vært på teknologi og produkt, sier Bækkelund til digi.no.

Han forteller at selskapet nettopp fikk Sally Beauty i USA som kunde, etter at kosmetikkgiganten ifølge Bækkelund byttet fra en IBM-løsning til AIMS. Og kundelisten vokser raskt, også med store Fortune 500-kunder. Her i Norge er blant andre Coop og Helse Midt-Norge blant kundene. Per i dag snakker vi om rundt 20 kunder.

Det er i hovedsak store kunder som har datasentere med komplekse systemer som er målgruppen. Markedet for denne typen overvåkingssystemer – gjerne kalt IT Operations Analytics (ITOA) – er svært fragmentert, og ifølge Gartner sitter de sju største aktørene på 51 prosent av markedet. De resterende 49 prosentene består av et stort antall mindre aktører. Totalt anslår Gartner markedet til å være verdt 20 milliarder dollar globalt.

– Hvem ser dere på som de største konkurrentene?

– Det mest nærliggende systemet er AppDynamics, som ble kjøpt av Cisco, sier Sagemo.

Bækkelund mener imidlertid at deres løsning skiller seg fra de andre ved at man slipper å manuelt gå inn og sette og justere «threshholds» for et utall ulike parametre, noe som kan kreve mye tid og konsulenttimer. AIMS skal i stedet via maskinlæring automatisk lære seg hva som er normaltilstanden til IT-systemet.

– Systemet ser på anormaliteten og bruke maskinlæring, slik at vi kan indikere når ting begynner å gå dårlig.

