Norsk politi tar i bruk kraftig IT-system fra NSA-leverandør

Et kraftig analyseverktøy fra Palantir Technologies ble tidligere denne måneden tatt i bruk av norsk politi.

Avtalen har en verdi på 81 millioner kroner strekker seg over sju år med serviceavtaler og oppdateringer. Politiet skal selv drifte løsningen, ifølge bransjenettstedet Politiforum.

Blant annet IBM, Kongsberggruppen og Teleplan Globe skal ha gått tapende ut av anbudskonkurransen, som altså ble vunnet av Palantir.

NSA-leverandør

Innkjøpet gjelder en versjon av big data-selskapets såkalte Gotham-løsning. Dette er programvare brukt til å analysere, sammenstille og visualisere enorme datamengder, både av den strukturerte og ustrukturerte sorten.

Palantir Technologies med base i Silicon Valley startet opp et eget datterselskap i Norge ved inngangen til året, som digi.no kunne avsløre tidligere i år.

De er en kjent leverandør av avanserte overvåknings- og analysesystemer blant annet til amerikansk politi og etterretningstjenester som NSA og CIA, som også har investert penger direkte i bedriften.

Rekrutterer i Oslo

Selskapet er verdsatt til over 20 milliarder dollar, trolig mer. Det privateide, og ennå ikke-børsnoterte selskapet har siden starten i 2004 hentet inn minst 2 milliarder dollar fra investorer i over et dusin emisjonsrunder.

De har også lyst ut ledige stillinger i Oslo, blant annet ser de nå etter et par programvareingeniører.

Selskapet har etablert seg også blant annet i Sverige, Finland, Danmark og en rekke andre europeiske land, hvor de også rekrutterer for tiden.

Da det ble kjent at dansk politi hadde kjøpt inn programvare fra Palantir tidligere i år skrev avisa Berlingske at innkjøpet kostet et tresifret millionbeløp og en historisk modernisering av politikorpset. Intet mindre enn en revolusjon, hevdet politidirektøren i Danmark.

En ny hverdag for politiet

Arkivfoto av Palantir Technologies-sjef og medgründer Alex Karp. Her på vei inn til et møte den den gangen nyvalgte president Donald Trump, sammen med andre teknologiledere i skyskraperen Trump Tower på Manhattan. Foto: Andrew Kelly, Reuters

Gotham-løsningen politiet nå tar i bruk er ifølge Politiforum knyttet til om lag 18 ulike datakilder og registre. Et grensesnitt kan erstatte tidkrevende oppslag og søk i en mengde underliggende systemer.

Det skal ikke stå på kapasitet og ytelse. Hundrevis av millioner fingeravtrykk eller DNA-profiler skal det være mulig å søke gjennom i løpet av sekunder.

– Palantir er en ny tilnærming for å forstå informasjonen politiet har tilgjengelig. En floskel i politiet er hvis politiet hadde visst det politiet vet så kunne vi ha løst mange saker. Dette er kanskje en måte å møte det på, ved at man kan finne relevant informasjon raskt og mye av sammenstillingen fra de ulike kildene skjer automatisk, sier prosjektleder Jan Helge Ekeren i Politiets IKT-tjenester til bransjenettstedet.

Det skal først og fremst være de internasjonale kontaktpunktene i norsk politi, blant annet Kripos, anslagsvis 100 politiansatte som får bruke Gotham-løsningen, men ifølge Politiforum vil også de samtlige 14.000 i etaten få en viss tilgang, men da gjennom ulike apper.