Norske Roest har knekt koden for automatisert kaffebrenning

Etter en mislykket demonstrasjon for tidligere baristaverdensmester Tim Wendelboe måtte Simonsen-brødrene tilbake til skissebenken. Nå har Trond og Sverre Simonsen solgt kaffebrenneren sin til 50 land, og fått Wendelboe inn som investor.

Produktet

Kaffebrenneren er en såkalt prøvebrenner, med kapasitet for 100 gram kaffe av gangen. Wendelboe beskriver behovet slik:

– Jeg bruker den minimum ukentlig nesten daglig fra januar til juli når jeg smaker på prøver fra ulike kaffeprodusenter. Det er nærmest umulig å kjøpe kaffe uten en god prøvebrenner.

Prøvebrenneren til Roest bruker også flere automasjonsfunksjoner for å gjøre denne prosessen lettere. For enkelte importører vil det være nødvendig å brenne mange titalls prøver hver dag, da vil det være vanskelig for et menneske å brenne den kaffen korrekt hver gang. Wendelboe forklarer at prøvebrenning tidligere var en ekstremt krevende prosess å gjøre både riktig og konsekvent hver gang.

Automasjonen letter denne jobben betraktelig, da han samtidig som den brenner kaffen kan forberede andre prøver, måle fukt på andre prøver, eller bare svare på noen eposter. Dette samsvarer også med ambisjonen til Roest:

– Planen var å redusere tiden brukt på å prøvebrenne, samtidig som vi ville øke kvaliteten og konsistensen til kaffen som brennes, forteller Trond Simonsen.

Firs crack

En av funksjonene i Roest sin prøvebrenner som Trond mener gjør deres produkt unikt, er noe de kaller "first crack detection." Denne funksjonen bruker lydsensorer som plukker opp når kaffebønnene begynner å sprekke, eller poppe - lignende det som kommer når man lager popcorn i mikrobølgeovnen.

– I praksis betyr dette at jeg kan gå og helle kaffe i prøvebrenneren og skru den på, komme tilbake til intervjuet, og om 5-6 minutter bestemmer brenneren selv når kaffen er ferdig og avslutter prosessen.

På tradisjonelle prøvebrennere kreves det mye av operatøren, som må følge aktivt med i løpet av brenneprosessen og registrere når first-crack oppstår, for så å sette på en timer og avslutte brenningen etter typisk 50-60 sekunder.

– Tidligere gjorde vi det med en temperaturmåler som varslet når temperaturen nærmet seg der vi vanligvis forventer first crack, men dette måtte fortsatt da registreres manuelt og krevde mye av den som brente kaffe.

Sverre (t.v.) og Trond Simonsen cupper kaffe av forskjellige bønner. Foto: Roest

Detaljer i loggen

– En av fordelene med vår brenner er den detaljerte loggingen av brenneprosessen, forteller Trond.

Brenneren er tilkoblet internett, noe som lar operatøren gå gjennom en logg fra brenneprosessene. Disse kan sammenlignes med hverandre, og det markeres også når maskinen detekterer first crack.

– Dermed kan man smake på en underutviklet prøve og se på informasjonen i etterkant for å finne ut hva som gikk galt.

Dette kan hjelpe en operatør å skille mellom hva som er et problem med kaffebønnene, og hva som var et problem med brenneprosessen.

– En siste fordel er jo at det er gøy!

Dyrt med kaffe på studentbudsjett

Brødrene Simonsen har begge en forkjærlighet for kaffe, men bakgrunnen er ulik. Sverre Simonsen er ingeniøren i bedriften, mens Trond Simonsen er økonomen. Studentbudsjettene til begge gikk delvis til espressomaskiner og kaffekverner, og da Trond flyttet til Oslo kjøpte han seg en kaffebrenner fra Taiwan.

– Da skal jeg lage meg en egen brenner, sa Sverre da. Og det gjorde han.

Det var vanskelig å få tak i god kaffe i Trondheim på studentbudsjett på den tida. Men det var ikke rene økonomiske hensynsom var motivasjonen. Sverre skrev også masteroppgaven sin om brenneren. Ifølge Trond var det så vidt Sverre besto oppgaven, da han var langt mer engasjert i det mekaniske ved produktet enn i å skrive.

Prøvebrenneren gjør det lett å brenne små mengder kaffe etter hverandre. Foto: Roest

Gikk forferdelig dårlig

Etter studiene gikk de ambisiøse guttene til Tim Wendelboe og Morten Wennersgaard, to sentrale personer i norsk kaffebransje. Brenneren de tok med seg var en 1-kilos brenner som de tenkte å videreutvikle til hjemmemarkedet.

– Det gikk forferdelig dårlig, det var ikke noe å snakke om en gang, forteller Trond nå.

Under demonstrasjonen fikk de spørsmål om de ikke heller kunne utvikle en mer moderne prøvebrenner for kaffe, da modellen de brukte slet med konsistensen, og krevde mye fra den som brukte den.

40 minutter fra brødrene hadde gått hvert til sitt fra det møtet, kom Sverre på døra til Trond med et ark med tegningene på.

– Sånn kan vi gjøre det!

Etter dette fulgte flere år med prosjektet på hobbybasis, og vanskeligheter med å få tak i finansiering, siden produktet var langt fra ferdig.

Ville egentlig bruke gass

Da Wendelboe fortalte brødrene hva slags prøvebrenner han var på utkikk etter, var det i utgangspunktet en gassbrenner.

– Vi var veldig opphengte i at det skulle være en brenner som ble drevet av gass, fordi vi hadde så dårlig erfaringer med elektriske brennere tidligere. Det viste seg jo bare å være fordi de var designet så dårlig, forklarer Wendelboe.

I utgangspunktet ville brødrene lage den elektrisk, men de slet lenge med hvordan varmeelementet skulle fungere, da prototypene konsekvent brant opp, uansett hvor store kjølevifter de brukte. Gass var ikke enklere.

Eureka!

–De tre første årene brukte vi gass. Jeg vet ikke hvor mange timer vi kastet bort på å prøve å bruke gass. Problemene var endeløse og blant annet kortsluttet tenneren til gassen hele maskinen gang på gang på grunn av elektrofølsomhet. Til slutt var det sertifiseringen som gjorde at vi måtte gå vekk fra gass, siden vi ville trengt mellom fem og ti millioner bare for å sertifisere teknologien, forteller Trond.

Da kom det heldigvis et Eureka-øyeblikk, Sverre fikk en åpenbaring midt på natten i den tyngste utviklingsperioden. Et par timer med fastvareprogrammering neste morgen, en tur på Clas Ohlson og litt arbeid senere, og vips kunne brødrene teste sin første kaffe brent på den nye elektriske maskinen.

– Det er jo også mye lettere for brukerne å bare plugge den i veggen, istedenfor å ha gassflaske og sånt tull og tøys, mener Wendelboe.

Emisjon

Samarbeidet mellom Wendelboe og Simonsen-brødrene står sterkt den dag i dag. Da Roest i juni gjennomførte en emisjon, var Tim Wendelboe en av investorene. Næringslivtopp Jan Christian Opsahl var den andre store kjøperen av aksjer i emisjonen, som skal styrke selskapet før de lanserer en tokilosbrenner i 2022.

Tim Wendelboe på sitt kaffebrenneri i Oslo. Foto: Benjamin A. Ward

– Jeg har trua på at de kommer til å jobbe med spennende ting som er verdifullt for kaffebransjen. De er flinke til å lytte til bransjen, samtidig som de klarer å holde fokuset på det de vil drive med. Selskapet er nok ikke ferdigvokst, og de har potensiale til å selge langt flere kaffebrennere enn de gjør i dag, kommenterer Wendelboe til digi.no om emisjonen.

Trond Simonsen mener de har nådd sin første ambisjon om å lage verdens beste prøvebrenner. De utvikler nå en større versjon for produksjon av kaffe som skal være klar til neste år. Samtidig vurderer de hvordan de vil gå videre, og har blant annet en egen kaffebrygger i tankene.

– Men mer enn det kan jeg ikke si nå!