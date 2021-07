Norton nær milliardkjøp av Avast

Det tsjekkiske programvarehuset Avast bekrefter at de er i samtaler med Norton-utgiveren. Partene er i forhandlinger om et oppkjøp i milliardklassen.

Det melder Wall Street Journal, som får opplyst at en fusjonsavtale mellom de to sikkerhetsselskapene kan være på plass innen utgangen av måneden og at et formelt bud må legges fram innen 11. august.

Symantec Corporation ble for noen år siden stykket opp og delt. Broadcom kjøpte enterprise-divisjonen i 2019, mens resten av selskapet byttet navn til Nortonlifelock, som nå altså vil legge en konkurrent under seg.

– En fusjon vil trekke på det beste av begge selskapene, som har like visjoner og svært komplementære bedriftsprofiler, skriver Norton-selskapet i en egen kunngjøring, som også bekrefter at oppkjøpsdiskusjonene er kommet langt.

Nortonlifelock er et Fortune 500-selskap, altså en av de største bedriftene i USA. De satser på antivirus med velkjente Norton 360 som viktigste melkeku.

Avast ble etablert i Tsjekkia allerede i 1988. Gjennom mer enn 30 år har de bygd seg opp til å bli en av verdens største tilbydere av antivirus.. De oppgir å ha 435 millioner aktive brukere, en stor andel på gratistjenester.

Flere konsolideringer

Avast med sine 1700 ansatte har hovedkvarter i Tsjekkias hovedstad Praha, men er notert på London-børsen. Aksjekursen gir dem for tiden en markedsverdi på 5,2 milliarder britiske pund, 63 milliarder norske kroner.

Ved en enighet om oppkjøp vil prislappen bli tilsvarende eller større. Nortonlifelock er notert på Nasdaq-børsen i New York med en markedsverdi på 15,6 milliarder dollar, drøyt 136 milliarder kroner.

Dette kommer i så fall på toppen av en rekke andre oppkjøp og konsolideringer innen sikkerhetsprogramvare og -teknologi den siste tiden. Senest denne uken ble det kjent at Microsoft sluker RiskIQ for å styrke sin portefølje.