Norton skal kjøpe antivirus-selskapet Avast for mange titalls milliarder kroner

Amerikanske Nortonlifelock, som fram til 2019 het Symantec, har inngått en oppkjøpsavtale med det tsjekkiske IT-sikkerhetsselskapet Avast Software. Begge tilbyr primært antivirusprodukter rettet mot forbrukermarkedet. Rykter om fusjonssamtalene ble omtalt av Digi.no i juli.

Nortonlifelock oppgir at selskapets produkter benyttes av rundt 80 millioner brukere, mens Avast-produktene benyttes av mer enn 435 millioner brukere. De mest benyttede Avast-produktene er dog Avast Free Antivirus og AVG Antivirus Free, som begge er gratis å bruke.

AVG Technologies ble kjøpt av Avast i 2017.

Mer enn 70 milliarder kroner

Ifølge en pressemelding har Avast-aksjonærene blitt tilbudt blant annet en kombinasjon av «kontanter» og nyutstedte aksjer i Nortonlifelock. Avhengig av hvilken løsning aksjonærene velger å gå for, vil de samlet motta verdier for et sted mellom 8,1 og 8,6 milliarder dollar (mellom 72 og 76 milliarder norske kroner).

I pressemeldingen framgår det at Nortonlifelocks Cyber Safety-plattform skal gjøres tilgjengelig for de to selskapenes til sammen mer enn 500 millioner brukere. De to selskapene håper også at sammenslåingen vil føre til bedre innovasjonsmuligheter og bedre produkter, også på områder som selskapene ikke dekker i dag. Dette inkluder blant annet småbedrifter og hjemmekontor.

Toppsjef Vincent Pilette i Nortonlifelock skal fortsette i stillingen. Det er ventet at Avast-direktør Pavel Baudiš, som var med på å etablere selskapet i 1988, blir styremedlem i Nortonlifelock.

Det samlede selskapet skal ha to hovedkontorer, ett i Praha og og ett i Tempe, Arizona. Det vil være notert på Nasdaq-børsen.