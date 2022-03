NRK skriver at Russland skal stå bak angrepet, som skal ha vært et forsøk på spionasje.

– Vi er veldig oppmerksomme på at en av de tingene som spesielt kan være interessant, er at vi selv ligger i nordområdene og at vi har forskningsmiljøer som jobber innen feltene, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland til NRK.

Etterforsket av PST

UiT sa 16. desember 2020 at angrepet var alvorlig og hadde høy prioritet. Angrepet ble anmeldt til lokalt politi, og saken ble raskt overført til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

De har nå avsluttet etterforskningen.

Påtaleansvarlig Per Niklas Hafsmoe i PST sier til NRK at teknikkene og metodene som er benyttet, tyder på at det dreier seg om et forsøk på spionasje.

PST klassifiserer angrepet som avansert. Angriperne tok seg inn i IT-systemene og har beveget seg mellom ulike servere og systemer.

I e-postsystemene har de fått tilgang til en rekke brukerkontoer, og de har videre siktet seg inn mot toppledelsen og nordområde-forskerne, viser etterforskningen.

For dårlig sikkerhet

NRK skriver at de har opplysninger som tilsier at Russland står bak angrepet.

Den russiske ambassaden har ikke kommentert påstanden overfor NRK.

Universitetsdirektør Fossland anerkjenner at UiT har vært for dårlige på IT-sikkerhet i forkant av hendelsen. Ifølge ham har de iverksatt en rekke tiltak i ettertid.

– Aktørene som truer oss, utvikler stadig bedre metoder. Derfor må også vi ruste opp, sier han.

Påtaleansvarlig Per Niklas Hafsmoe i PST opplyser til NRK at saken er henlagt.

– I etterforskningssporet finner vi ikke ut hvilke konkrete personer som står bak. Da stopper den påtalestyrte etterforskningen, og vi må derfor henlegge saken, sier Hafsmoe.