NRK skulle bare foreta en rutinemessig oppgradering. Det gikk veldig galt

Mandag kveld gikk det galt hos NRK da store deler av lagringsriggen gikk ned for telling. Både p3.no og NRK super var i en periode utilgjengelig for publikum. Det skriver Medier24.

Det var under en rutinemessig patching at det gikk galt, opplyser teknologidirektør Heidrun Reisæter til digi.no.

Drifter selv

Problemene førte til at flere av NRKs publikumtjenester var utilgjengelige. Statskanalen står selv for driften av den kritiske løsningen.

– Vi har hatt problemer med sentral lagring som påvirket mange omkringliggende tjenester.

– Grunnproblemet er løst, og de fleste påvirkede tjenester er oppe og står igjen, sier Reisæter til Medier24.

Bransjenettstedet skriver at problemene med lagringsriggen rammet produksjon av video, lyd og grafikk. På et tidspunkt skal ingen mediefiler ha vært tilgjengelige for NRK-ansatte.

Satt krisestab

En rekke reserveløsninger måtte settes inn, og det ble satt krisestab for å få kontroll over situasjonen.

Til tross for de store problemene gikk både Dagsrevyen og Dagsrevyen 21 som planlagt.

IT–avdelingen til NRK lønner i dag rundt 60 mennesker. De drifter blant annet servere og nettverk, lagring og annen felles infrastruktur for organisasjonen.

Totalt har statskanalen nærmere 400 IT-løsninger.

Outsourcing

NRK er midt i en omstillingsprosess der forvaltning av infrastruktur, nettverk, klienttjenester, servicedesk, systemkonsolidering og -integrasjon skal løses av eksterne selskaper.

Det var en intern styringsgruppe i NRK som i fjor høst anbefalte denne modellen.

Planen var at prosjektet skulle settes i gang i sommer, men i mars ble det kjent at anbudsprosessen lot vente på seg.

I første omgang er det nå klienttjenester som skal ut på anbud.

– Vi justerer planene og går fra å jobbe med mål om en konkurranse, til å stykke opp og jobbe trinnvis. I praksis betyr det at vi kommer til å jobbe med enkelte elementer av planene, før vi går videre med andre ting. Derfor vil dette ta lenger tid enn planlagt, sa teknologidirektør Heidrun Reisæter i NRK til digi.no i mars.