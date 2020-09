NSM: Ingen indikasjoner på sammenheng mellom datainnbrudd i Hedmark og på Stortinget

Så langt er det ikke funnet tegn på sammenheng mellom datainnbruddene på Stortinget og i flere Hedmark-kommuner, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Men vi er i en tidlig fase i analysen, understreker informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM overfor NTB.

Tirsdag ble det kjent at Stortinget er rammet av et omfattende dataangrep. Flere stortingspolitikere skal ha hatt innbrudd i sine epostkontoer, og data har blitt lastet ned. Stortingets administrasjon anmeldte tirsdag saken til politiet.

Ser etter tilknytninger

Samme dag ble det kjent at også Hedmark IKT, et interkommunalt IT-selskap som har ansvar for sju kommuner i søndre del av Hedmark, har vært utsatt for et dataangrep. En epost med et skadelig vedlegg ble sendt til rundt 10.000 kommunalt ansatte, forkledd som en epost fra en kollega.

– Når dataangrep oppdages, er det naturlig å se etter knytinger til andre saker, sier Øvstedal. Men så langt er det altså ikke funnet noen slike mellom de to dataangrepene.

Onsdag ble det kjent at dataangrepet i Hedmark kommer fra utenlandske epostadresser, men hvem som står bak, er foreløpig ukjent.

NSM bistår nå både Stortinget og Hedmark-kommunene med teknisk bistand for å kartlegge omfanget og rådgivning om tiltak.

– Krever evne

Stortingsdirektør Marianne Andreassen opplyste tirsdag at datainnbruddet ble oppdaget i forrige uke da man la merke til «uregelmessigheter». Hva disse består i, er foreløpig ukjent.

Det er også uklart om innbruddet har hatt ringvirkninger for alle som bruker gjestenettverket på Stortinget, deriblant mange journalister.

– For å oppdage uregelmessigheter kreves ofte sikkerhetsmekanismer som gjør at man har evne til å oppdage det hvis noe unormalt foregår. Det handler om å ha god synlighet og mulighet for deteksjon i nettverket. En IT-ekspert må hovedsakelig se etter unormal trafikk som går inn og ut av nettverket, sier Øvstedal.

Profesjonelle?

IT-ekspert Torgeir Waterhouse sier til TV 2 at profesjonelle kan ha stått bak angrepet på Stortinget. Det kan være mulig å finne ut hvem, sier han.

– Det er avhengig av hvor profesjonelle de har vært, og hvor gode de har vært til å skjule sporene sine, sier Waterhouse.