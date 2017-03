Beslaget av popcorn-time.no: – Dommen er en katastrofe

7. mars 2016 tok Økokrim beslag i det norske domenet popcorn-time.no. 7. februar møtte Elektronisk Forpost Norge (EFN) og Norwegian Unix User Group (NUUG) på vegene av domeneregistra Økokrim i retten for å avgjøre om politiorganet kunne ta beslag i norske domener de fatter mistanke mot.

Nå har Follo tingrett kommet frem til en konklusjon. Den er klinkende klar:

«Retten finner at vilkårene for beslag av domenenavnet “popcorn-time.no" er oppfylt» heter det i dommen fra Follo tingrett.

Rettskjennelsen er anket.

Svært skuffet over dommen

– Vi er veldig skuffet, og tenker at tingretten har misforstått problematikken. Follo tingrett tror programvaren Popcorn time er ulovlig i seg selv. NUUG mener fortsatt det er for lang avstand mellom medvirkningen til den ulovlige handlingen og den ulovlige handlingen, sier NUUG-leder Hans Petter Fjeld til digi.no.

Tingretten baserer vurderingen på at «ting» som antas å ha betydning som bevis i en straffesak kan beslaglegges under en etterforskning, helt til en rettskraftig dom foreligger.

Follo tingrett mener videre informasjonen nettstedet popcorntime.no har spredd direkte har blitt brukt for å spre opphavsbeskyttet materiale videre.

– Dommen er en katastrofe

Advokat Ola Tellesbø har anført saken i tingretten for EFN og NUUG. Han var klar da digi.no snakket med ham i starten av februar:

– Dette er en ganske grei sak som vi vinner, sa han da.

Selv om dommen kom som et slag fra intet er forsvarsadvokaten fortsatt skråsikker på at EFN og NUUG har en opplagt sak. Tellesbø sier den nåværende dommen er en katastrofe, og at dommeren i tingretten ikke har forstått hva kjernen i domenebeslaget handler om.

Ifølge advokat Tellesbø har dommeren basert sin avgjørelse på at hun tror at programvaren Popcorn time er ulovlig. Det er en logisk kortslutning, ifølge advokaten.

Sånn så popcorn-time.no ut før det ble tatt beslag i av Økokrim 7. mars i fjor. Per dags dato er nettstedet utilgjengelig. Foto: digi.no

– Dommen må oppheves og sendes tilbake for en ny avgjørelse hos en annen dommer. Det går ikke an å anke denne dommen da det blir helt umulig for lagmannsretten å prøve dette på nytt uten noen beskrivelse av den straffbare handlingen, anfører han.

Tredje dommer i Follo tingrett som vurder saken

Han opplyser at den nåværende dommeren er den tredje i rekken av dommere i Follo tingrett som har sett på saken. Muligens må saken videre til en ny domstol, tror advokaten.

Advokat Ola Tellesbø har tidligere tatt Google til retten. Han er ikke redd for å forhåndsprossedere utfallet av domenebeslaget. - Dette vinner vi! sa han til digi.no i begynnelsen av februar. Han er fortsatt skråsikker på at Økokrim har en dårlig sak. Foto: MdG

– Vi har snart vært igjennom alle dommerne Follo tingrett har tilgjengelig. De begynner vel snart å gå tom for dommere snart, konstaterer Tellesbø.

NUUG og EFN mener Follo Tingrett hopper bukk over ytringsfriheten, og bedriver forhåndssensur av informasjonsspredning.

De to organisasjonene mener videre dommen i tingretten vil skape store problemer for alle som driver med fri programvare eller jobber med norske domener.

Demokratisk problem

– Dette gjør norsk domeneindustri svært uforutsigbar. Blir denne dommen rettskraftig kan politiet fortsette å ta beslag i norske domener uten gyldig grunn, sier NUUG-leder Fjeld.

EFN og NUUG mener videre at Økokrim ikke er interessert i å diskutere de demokratiske problemstillingene dette skaper.

– Økokrim prøver å være både dommer og bøddel. De mener at informasjonsspredning er ulovlig, og at norske borgere kan straffes for å spre informasjon videre. Det er ikke slik vil vil rettsstaten skal fungere, konstaterer Fjeld.

Han forteller videre at Økokrim prøvde å kalle inn et vitne fra den amerikanske filmlobbyen. Follo tingrett avviste vitne fordi vitneinnkallingen kom for sent.

– Økokrim har tette bånd med filmbransjen

NUUG-lederen mener vitneinnkallingen er et bevis på det tette båndet mellom filmbransjen og norske myndigheter.

Den påstanden avviser førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim kontant.

– Påtalemyndigheten tar ikke parti i straffesaker. Dette er en straffesak under etterforskning. Økokrim tar dermed de etterforskningsskritt vi mener er nødvendige for saken, sier hun til digi.no.

Jusprofessor mener Økokrim ikke har en opplagt sak

Jusprofessor Ole-Andreas Rognstad ved Institutt for privatrett hos Universitetet i Oslo mente at Økokrim ikke hadde en opplagt sak da de tok beslag i domenet i mars i fjor.

Elisabeth Harbo-Lervik er førsteadvokat i Økokrim. Foto: Lasse Lerdahl

– For å kunne ta beslag i noe i forbindelse med mistanke om straffbart forhold, må også vilkårene for selve beslaget være oppfylt, sa jusprofessoren til digi.no i begynnelsen av februar før han fortsatte:

– Beslag kan tas for å sikre bevis. Umiddelbart har jeg vanskelig for å se at beslag i domenet er nødvendig i så henseende.

NUUG-leder Hans Petter Fjeld tror at Popcorn time-beslaget er første skritt i en ny strategi fra politiet side når det kommer til domenebeslag.

NUUG og EFN har det tøft økonomisk

Førstestatsadvokat Harbo-Lervik i Økokrim sier hun ikke har noen kommentar til disse påstandene. Hun kjenner heller ikke til at Økokrim har tatt beslag i noe norsk domene i nyere tid.

– Follo tingrett samtykket i at beslaget i domenet kunne opprettholdes. Avgjørelsen er ikke rettskraftig da motparten har anket rettens kjennelse. Dermed er dette en sak som må avgjøres av lagmannsretten, sammenfatter hun til digi.no.

NUUG og EFN sier at domenesaken er tøff for dem økonomisk. De er to små, frivillige foreninger med begrenset økonomisk kapasitet.

Er villige til å gå hele veien til Høyesterett

Foreløpig har de ført saken for rettsvesenet ved hjelp av donasjoner fra medlemsmassen.

– Det stopper oss allikevel ikke i å ta denne saken videre. Vi mener tingretten har kommet frem til feil vurdering. NUUG og EFN har fått med oss enda flere jurister som mener det samme som oss. Noen av disse ønsker å jobbe på frivillig basis. Dette er en prinsipielt viktig sak for mange. NUUG og EFN kommer sterkere tilbake, vi har ikke tenkt å gi oss!

– Hvor langt er dere villige til å strekke dere i dette dommenebeslaget?

– Blir det nødvendig tar vi beslaget til Høyesterett. Den vurderingen må vi ta når det eventuelt blir aktuelt. Det er absolutt ikke umulig, og vi holder alle muligheter åpne. Når alt kommer til alt er det medlemmene våre som bestemmer hvor lenge vi kan kjøre denne saken, sier NUUG-leder Hans Petter Fjeld til digi.no.