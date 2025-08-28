Abonner
Nvidia slo forventningene – fortsetter inntektsveksten

Nvidia-sjef Jensen Huang, her avbildet under et KI-toppmøte i juli.
Nvidia-sjef Jensen Huang, her avbildet under et KI-toppmøte i juli. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/NTB
NTB
28. aug. 2025 - 05:38

Databrikkegiganten Nvidia dro inn 46,7 milliarder dollar i årets andre kvartal, et kraftig hopp fra 30 milliarder i samme periode i fjor.

På forhånd hadde analytikere i Bloomberg ventet inntekter på rundt 46,2 milliarder dollar, ifølge E24. Selv hadde selskapet ventet rundt 45 milliarder dollar i inntekt, ifølge Dagens Næringsliv.

Nvidia-aksjen falt over 3 prosent i etterhandelen på Wall Street rett etter tallslippet. Den ordinære handelen endte så vidt i minus.

– Tallene er på linje med forventningene, men markedet hadde kanskje håpet på eller forventet en enda større, positiv overraskelse, sier Storebrand-forvalter Olav Chen til DN om kvartalsrapporten.

Selskapet legger samtidig fram forventninger for tredje kvartal. Der ventes det inntekter på rundt 54 milliarder dollar.

I april ble selskapet ilagt restriksjoner fra amerikanske myndigheter på salg av databrikker til Kina, noe som medførte beregnede tapte inntekter på 4,5 milliarder dollar for selskapet.

Restriksjonene ble imidlertid opphevet i juli, men i august gikk kinesiske myndigheter ut og oppfordret selskaper som driver med offentlig virksomhet, til å ikke bruke Nvidias H20-databrikker, som er spesifikt laget for det kinesiske markedet. Årsaken er bekymringer rundt nasjonal sikkerhet.

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant Financial Times , ble Nvidia i august enige om at den amerikanske staten skal få 15 prosent av inntektene fra salg til Kina.

Nvidia er i dag verdens mest verdifulle selskap med en markedsverdi på rundt 4400 milliarder dollar. Selskapet har vokst med rundt 31 prosent så langt i år.

Nvidia og toppsjef Jensen Huang ser ut til å klage seg ganske bra, også selv om kinesere har vist at man kan lage mer effektive språkmodeller.
Analyse

Nvidia er stadig kongen på haugen

databrikkerit-bransjenØkonomi
