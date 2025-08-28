Nvidia slo forventningene – fortsetter inntektsveksten

Databrikkegiganten Nvidia dro inn 46,7 milliarder dollar i årets andre kvartal, et kraftig hopp fra 30 milliarder i samme periode i fjor.

På forhånd hadde analytikere i Bloomberg ventet inntekter på rundt 46,2 milliarder dollar, ifølge E24. Selv hadde selskapet ventet rundt 45 milliarder dollar i inntekt, ifølge Dagens Næringsliv.

Nvidia-aksjen falt over 3 prosent i etterhandelen på Wall Street rett etter tallslippet. Den ordinære handelen endte så vidt i minus.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold NIS2-direktivet og fremtidens sikkerhet: Hvordan tilpasse seg?

– Tallene er på linje med forventningene, men markedet hadde kanskje håpet på eller forventet en enda større, positiv overraskelse, sier Storebrand-forvalter Olav Chen til DN om kvartalsrapporten.

Selskapet legger samtidig fram forventninger for tredje kvartal. Der ventes det inntekter på rundt 54 milliarder dollar.

I april ble selskapet ilagt restriksjoner fra amerikanske myndigheter på salg av databrikker til Kina, noe som medførte beregnede tapte inntekter på 4,5 milliarder dollar for selskapet.

Restriksjonene ble imidlertid opphevet i juli, men i august gikk kinesiske myndigheter ut og oppfordret selskaper som driver med offentlig virksomhet, til å ikke bruke Nvidias H20-databrikker, som er spesifikt laget for det kinesiske markedet. Årsaken er bekymringer rundt nasjonal sikkerhet.

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant Financial Times , ble Nvidia i august enige om at den amerikanske staten skal få 15 prosent av inntektene fra salg til Kina.

Nvidia er i dag verdens mest verdifulle selskap med en markedsverdi på rundt 4400 milliarder dollar. Selskapet har vokst med rundt 31 prosent så langt i år.