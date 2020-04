Nvidias korona-tiltak: Setter opp lønninger og lover å ikke nedbemanne

Mange bedrifter har gjennomført nedbemanninger i forbindelse med den pågående covid-19-pandemien forårsaket av koronaviruset SARS-CoV-2. Noen bedrifter går imidlertid en helt annen vei.

I et brev til sine ansatte skriver administrerende direktør i Nvidia, Jensen Huang, at han har fått spørsmål fra ansatte om hvorvidt også de planlegger nedbemanninger. I brevet svarer han at dette ikke er aktuelt – men at de i stedet kommer til å gi de ansatte lønnspålegg for å hjelpe dem gjennom krisen. Det skriver Extremetech.

«Som svar på de økonomiske problemene kunngjorde vi at vi dropper den årlige vurderingsprosessen. Jeg fikk umiddelbart spørsmål om hvorvidt vi også planlegger nedbemanninger. NEI – men nøyaktig det motsatte. Vi setter fart på lønnsøkningene for at dere skal få litt ekstra penger i hendene deres. Vi kan gi flere titalls millioner dollar mer til våre familier i løpet av de kommende månedene. »

«Det er ingen permitteringer. Arbeidet vi gjør innenfor grafikk, vitenskap, kunstig intelligens og robotteknologi er viktige for fremtiden enn noen gang», skriver Jensen.

Bruker GPU-er til covid-19-forskning

Nvidia-sjefen skriver videre at selv om de er veldig godt stilt, og har økonomiske reserver til å klare seg gjennom vanskelige tider, så vil selskapet på grunn av de usikre tidene utvise stor forsiktighet i sine investeringer fremover.

Nvidia har for øvrig satt sammen et team med AI- og HPC-eksperter som skal bli med i COVID-19 High Performance Computing Consortium, som sammen stiller både en rekke superdatamaskiner, nettskybaserte tungregnetjenester og mindre klynger til rådighet for virusforskere over hele verden.

«Det meste av datakraften kommer fra Nvidia GPU-er. Vi har enorm ekspertise i å få mest mulig ut av disse systemene, og kan aksellerere oppdagelsen av en vaksine», skriver Jensen.