Stiller enorm regnekraft til rådighet i kampen mot covid-19

Noen av USAs største eiere av superdatamaskiner har gått sammen med flere forskningsinstitusjoner og kommersielle selskaper om å etablere COVID-19 High Performance Computing Consortium, som sammen stiller både en rekke superdatamaskiner, nettskybaserte tungregnetjenester og mindre klynger til rådighet for virusforskere over hele verden. Målet er å akselerere utviklingen av behandling og vaksiner som kan redusere konsekvensene av covid-19-pandemien.

Mer enn 330 petaflops

Blant systemene som forskere nå kan søke om å få bruke, er 16 superdatamaskiner som til sammen skal kunne levere en ytelse på mer enn 330 petaflops. Dette skriver IBM i en pressemelding.

Den samlede ytelsen til de 16 superdatamaskinene er mer enn dobbelt så høy som den målte ytelsen til verdens kraftigste superdatamaskin, Summit, som allerede har blitt brukt til å identifisere 77 lovende, kjemiske forbindelser i et utvalg på over 8000. Håpet er at de kan brukes til å hindre koronaviruset i å infisere vertsceller.

Ti av superdatamaskinene som nå kan brukes til virusforskning, er installert ved laboratorier som tilhører U.S. DOE National Nuclear Security Administration. Til vanlig brukes disse superdatamaskinene i stor grad til atomvåpenforskning.

Andre deltakere i konsortiet er US National Science Foundation, DOEs Advanced Scientific Computing Research, Nasa, Amazon Web Service, Google, Massachusetts Green HPC Center ved MIT, Rensselaer Polytechnic Institute og IBM.

Forskere som ønsker å søke om å få benytte noe av den enorme regnekraften som nå er gjort tilgjengelig, kan lese mer om hvordan dette kan gjøres på denne siden.