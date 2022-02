Ny AI-modell gruser de beste spillerne i Gran Turismo

Kunstig intelligens har for lengst slått mennesker i både sjakk og go, men bilspill gir helt andre utfordringer, skriver Michael Spranger, daglig leder i Sony AI Inc, i en blogg.

Onsdag denne uka gikk Sony ut med nyheten om at de har lyktes med å bygge en kunstig intelligens-modell som slår verdens beste spillere i Playstation-spillet Gran Turismo.

Gran Turismo Sophy

Modellen, som har fått navnet Gran Turismo Sophy, eller GT Sophy, pryder også forsiden av denne månedens Nature. En form for maskinlæring som kombinerer dyplæring og forsterkningslæring, kalt dyp forsterkningslæring, har gjort modellen mulig.

− Det tok omtrent 20 Playstation-er som kjørte samtidig i omtrent 10 til 12 dager for å trene GT Sophy til å gå fra nybegynner til overmenneskelig nivå, sier Peter Wurman, direktør for Sony AI America og lederen av teamet som designet AI-modellen til Reuters.

Gran Turismo kom først på markedet i 1997, og det har blitt solgt i over 80 millioner eksemplarer. Digi.no var også grundig imponert da vi testet spillet i 2001.

− Gran Turismo er ikke bare et spill, men også en realistisk kjøresimulator. Gjennom alle disse årene har teamet bak spillet skapt en av de mest realistiske racing-opplevelsene til Playstation. Det betyr at hver eneste bil og hver eneste bane er modellert for å simulere den virkelige opplevelsen av å kjøre, både når det gjelder bilde, lyd og dynamikk, skriver Spranger.

Det er nettopp denne realismen i Gran Turismo som gjør den til en vanskelig og interessant utfordring for forskning på kunstig intelligens, mener Sony.

Komplekse valg i sanntid

Sjåførene gjør ikke bare komplekse taktiske vurderinger, de må også styre kjøretøyet og ta raske valg i sanntid.

− Racing handler om å ligge helt på grensen av å miste kontroll over bilen, å estimere bremselengder, beregne de beste linjene og finne det beste grepet på banen for å maksimere hastighet og kontroll. Alt dette er i seg selv interessante problemer for maskinlæring. Men du er ikke alene på banen, og andre sjåfører påvirker dynamikken, skriver Spranger i bloggen.

Der sjakk og go er rene taktiske spill, innebærer Gran Turismo at AI-en må trenes i sanntid og at den må forstå og mestre fysikken i den virkelige verden, mener Sony.

En annen utfordring var å finne den rette balansen mellom å kjøre aggressivt for å vinne samtidig som man kjører rettferdig og ikke bruker kollisjoner som verktøy for å danke ut de andre spillerne.

AI-en skal også oppleves som en morsom motspiller.

Fremtidens konkurrent

Sony beskriver modellen som et gjennombrudd,og et langt steg nærmere målet om en AI som kan konkurrere mot de beste spillerne og som kan være morsom for spillerne å konkurrere mot.

I utviklingen av modellen har Sony samarbeidet med verdensledende spillere.

− Et av de mest minneverdige øyeblikkene var i et temporitt da Emily Jones, finalist i FIA Gran Turismo Championships 2020, snakket om hvordan hun ble inspirert av GT Sophy til å prøve ut nye racinglinjer som hun ikke hadde sett før, skriver Spranger.