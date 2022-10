− Make-A-Video setter den nye standarden for tekst-til-video, skriver tek-kjempen Meta på den nye siden til AI-en.

En hund som flyr over himmelen med supermann-kostyme, eller et baby-dovendyr i oransje strikkelue som jobber på en laptop. Metas ferske AI skal kunne ta en hvilken som helst tekststreng og gjøre den om til levende bilder.

− Make-A-Video kan bringe fantasien til live og lage unike videoer fulle av livlige farger, figurer og landskap. Systemet kan også lage videoer fra bilder, eller ta eksisterende videoer og lage nye som ligner, skriver selskapet i en blogg om nyheten.

Fra tekst til video

Tekst-til-bilde-løsninger har den siste tiden gjort store fremskritt og blitt allemannseie.

Det har skapt overskrifter, som da den kunstneriske, men proprietære Midjourneys AI nylig vant en kunstkonkurranse. Det finnes også åpne løsninger, som dyplærings-modellen Stable Diffusion.

Felles for løsningene er at de bygger nye bilder fra scratch ved hjelp av en tekststreng, eller prompt.

Så det var kanskje bare et spørsmål om tid før det ble mulig å lage videosnutter på samme måte.

Systemet har blitt trent på bilder med beskrivelser for å lære hvordan verden ser ut og hvordan den beskrives. Så har den blitt trent på umerkede videoer for å lære hvordan verden beveger seg.

Dermed er det mulig å få AI-en til å lage en videosnutt av en tekstsnutt, ta utgangspunkt i en video og lage nye videoer som ligner – eller ta utgangspunkt i et bilde, som et maleri, og legge på bevegelse.

Vannmerke

Foreløpig ser det ikke ut til at mange vil la seg lure av videosnuttene. Men deepfakes, AI-skapte videoer eller lydfiler av mennesker laget for å lure andre, har blitt en større trussel den siste tiden.

FBI advarte nylig om trusselen fra falske søkere til jobber fra hjemmekontor, mens andre har tatt i bruk kunstig intelligens for å avsløre videoer laget av kunstig intelligens.

I debatten om problematikken har flere ytret ønske om egen merking av innhold laget på denne måten.

− Siden Make-A-Video kan skape innhold som ser realistisk ut, legger vi til et vannmerke på alle videoene vi lager. Det vil bidra til å sikre at seere vet at videoen er AI-skapt og ikke filmet i den virkelige verden, skriver selskapet.

Vannmerket er i effekt en liten reklameplakat for Meta, med Metas logo og teksten Meta AI.

Ikke tilgjengelig for publikum – ennå

Målet er at teknologien skal bli tilgjengelig for publikum, men det gjenstår fortsatt en del testing for å sikre at «hvert steg er trygt og tilsiktet», skriver Meta.

For å redusere risikoen for «skadelig» innhold, må forskerne bak verktøyet jobbe videre med filtrene. De deler likevel mye om metoden de har brukt i en egen artikkel.