Ny avsløring: Google har med vilje gjort det vanskelig å slå av posisjonssporing

Det er ikke noe nytt at teknologigigantene mottar kritikk for sin praksis rundt personvern, og nå har Google nok en gang kommet i søkelyset. Det rapporterer nettstedet Business Insider.

I forbindelse med en pågående rettssak mot søkegiganten, fremmet av riksadvokaten i den amerikanske delstaten Arizona, er det blitt avslørt at Google med vilje har gjort det vanskelig for brukere å hindre sporing av posisjonen sin.

– Villedende praksis

Opplysningene stammer fra rettsdokumenter vedlagt søksmålet. Ifølge dokumentene, som man kan finne her, kommer det frem at Google fortsatte å samle inn lokasjonsdata selv når brukere slo av slik deling i innstillingene.

I tillegg skal selskapet bevisst ha gjort det vanskeligere å finne frem til sentrale personverninnstillinger og til og med presset mobilprodusenter – deriblant LG – til å gjemme bort populære personverninnstillinger.

«Brukere, også i Arizona, stoler på Googles produkter og tjenester på daglig basis. Samtidig, gjennom disse villedende og urettferdige handlingene og praksisene, gjør Google det upraktisk om ikke umulig for brukere å velge bort Googles innsamling av lokasjonsdata, skulle brukere ønske å gjøre dette», heter det i selve søksmålsdokumentet.

I søksmålet hevdes det blant annet at Google fortsetter å hente inn lokasjonsdata via web- og app-aktivitetsfunksjonen på brukerens konto selv om man slår av lokasjonshistorikk. Det hevdes også at selv om man slår av posisjonssporing i innstillingene på selve mobilen, reduserer Google kun presisjonen til sporingen, men slår den ikke helt av.

Også ansatte stiller spørsmål

I noen av de tidligere redigerte dokumentene kommer det også frem at til og med sjefen for selskapets lokasjonstjenester hadde problemer med å nøste opp i måten Googles personverninnstillinger samhandler med hverandre på.

Andre Google-ansatte har også uttrykt forvirring rundt selskapets innsamling av lokasjonsdata.

– Så det finnes ingen måte å gi tredjepartsapper lokasjonen din på, men ikke Google? Det høres ikke ut som noe vi vil skal havne på førstesiden til New York Times, heter det i en transkripsjon av en samtale mellom Google-ansatte gjengitt i et av dokumentene.

Søkegiganten har i skrivende stund ikke kommentert saken. Flere detaljer om saken og alle anklagene mot selskapet kan du finne i selve søksmåldokumentet.