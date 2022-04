Ny direktør i Datatilsynet

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven og til å jobbe med alle de dyktige fagpersonene i Datatilsynet. Det er en spennende og utfordrende tid for personvernet, og jeg ser frem til å få spille en rolle i det viktige arbeidet Datatilsynet gjør, sier Coll i en pressemelding.

Coll er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og er i dag partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Der jobber hun med fagområdet for teknologi og digitalisering, og Coll har jobbet med personvernspørsmål hele sin karriere. Mest kjent for personvern-folket er hun antagelig fra sin rolle som sekretær for Personvernkommisjonen i perioden 2002-2008, og som forsker ved Senter for rettsinformatikk ved universitetet i Oslo.

Coll tar over stillingen etter Bjørn Erik Thon, som første mann i historien, nylig tok over rollen som likestillings- og diskrimineringsombud. Thon satt to åremålsperioder som direktør i Datatilsynet, til sammen 12 år.

Viktig samfunnsoppdrag

I stillingsannonsen sto det at direktøren måtte ha bred samfunnsforståelse, god forståelse for personvern, og evne å se personvern i sammenheng med andre samfunnsverdier.

– Vi ser etter en tydelig kommunikator som trives i det offentlige rom, og som er en sterk relasjonsbygger. Vedkommende må være uredd, ha sterk integritet og evne å gi saklig og tydelig uttrykk for tilsynets standpunkter. Aktuelle kandidater bør ha et stort kontaktnett, og evne til å videreutvikle dette, het det i utlysningen.

Det mener departementet nå å ha funnet.

– Line Coll har lang erfaring fra personvernarbeid i både offentlig og privat sektor, og kjenner personvernområdet svært godt. Jeg er svært tilfreds med at hun har takket ja til det viktige samfunnsoppdraget det er å lede Datatilsynet de kommende seks årene, sier kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik.

Ikke på søkerlista

Coll var ikke blant navnene på søkerlista Digi.no fikk tilgang til i mars, men det er ikke uvanlig at enkelte navn er unntatt offentligheten.