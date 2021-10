Ny Firefox-versjon tømmer faner som ikke er i bruk

Den nye funksjonaliteten skal gjøre hverdagen bedre for de som spiller tunge spill i nettleseren, surfer hardt på begrensede maskiner, eller rett og slett hamstrer faner i nettleseren. Ved å ta ned belastningen på minnet, kan det være mulig å spare strøm og unngå at maskinen går varm.

– Vi har eksperimentert med dette tidligere, men problemet vi ikke kunne løse var å finne en balanse mellom å redusere minne-bruk og å irritere brukeren med den lille forsinkelsen som kommer når siden laster på nytt. Det er en krevende øvelse, men vi har fått tilfredsstillende resultater.

Det skriver Haik Aftandilian i et blogginnlegg i Mozilla-hacks om den nye funksjonaliteten for å pause, eller tømme faner som ikke er i bruk.

Det er en av nyhetene i den siste versjonen av Firefox, som ble lansert tirsdag denne uka, og foreløpig bare er tilgjengelig for Windows.

«Laster av» faner

Nettleseren overvåker maskinens minne, og responderer med å «laste av» eller tømme faner. Fanene blir liggende i fanelinjen, men om du klikker på fanen laster siden på nytt, som når nettleseren startes på nytt.

– I Windows er situasjoner der maskinen går tom for fysisk minne ansvarlig for en stor del av nettleser- og innholdskrasjene som brukerne rapporterer. Å pause faner gjør at Firefox kan spare minne, noe som vil føre til færre krasj og færre avbrytelser når du jobber i nettleseren, skriver Aftandilian.

Balansen i å spare minne, og å irritere brukeren med ekstra tid når siden lastes på nytt har vært utfordrende, skriver Mozilla. De jobber derfor med algoritmen som velger hvilke faner som skal lastes av. Faner som er oppe, eller som spiller av lyd eller video skal ikke pauses, og algoritmen foredles fortløpende.

Ikke en ny idé

Tilsvarende funksjonalitet finnes allerede som plug-ins. Blant annet var «The great Suspender» en plug-in for Crome, som gjorde mye av det samme.

«Tab suspender» lover å spare så mye som 80 prosent av minnet, spare batteri og hindre at maskinen går varm.

Mozilla lover at deres nye innebygde funksjonalitet skal være kompatibel med denne typen utvidelser.

Flere nyheter

Endringen kommer bare noen måneder etter at nettleseren fikk seg en skikkelig overhaling av design og utseende, og en ny sikkerhetsfunksjon utviklet spesielt for å beskytte mot Spectre/Meltdown-aktige sårbarheter.

Det er andre nyheter i lanseringen. Nedlastinger skal ha blitt sikrere, blant annet gjennom å hindre http-nedlastinger fra https-sider. Støtte til bildeformatet AVIF er på plass, og en forbedret versjon av Smartblock som skal sikre privatlivet ditt på nett.