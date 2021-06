Sjekk Firefox' splitter nye design

Den populære nettleseren Firefox har kommet i en ny utgave, og denne gangen har den fått seg en skikkelig designmessig overhaling, kan Mozilla opplyse på nettsidene sine.

Ifølge Mozilla er det nye designet basert på forskning og innhenting av informasjon om hvordan brukere faktisk bruker nettleseren, med den intensjonen at den skal bli mer intuitiv og effektiv.

Fjerner overflødige elementer

Produsenten sier de blant annet har fjernet overflødige designelementer for å gjøre nettleseren så ren og moderne som mulig og for å gjøre arbeidsflyten bedre. En kjapp presentasjon av noen av endringene kan du se i videoen nederst i artikkelen.

Rent konkret innebærer dette for eksempel at fanene nå har visuelt løsrevet seg fra verktøylinjen, noe Mozilla mener «inviterer» brukeren til å flytte rundt på og omorganisere fanene. De har også fått nye visuelle indikatorer og blitt en del større enn tidligere.

Ellers har verktøylinjen fått seg et noe forenklet design for å fokusere på de verktøyene brukere benytter mest. Menyene har også fått seg en aldri så liten opprydning og omorganisering for å gjøre det mest brukte funksjonene mer tilgjengelige, en endring som skal være basert på hva brukere hyppigst klikker på når de åpner menyen.

Total Cookie Protection blir standard

Mozilla har valgt å tone ned varslingene for å gjøre dem mindre påtrengende, noe som blant annet innebærer at ikke-essensielle meldinger er blitt fjernet. I tillegg er automatisk avspilling av media nå slått av som standard, og det er blitt enklere å «mute» bråkete faner ved å klikke på selve fanen.

Også iOS-versjonen av Firefox har fått seg en ansiktsløftning og lar nå brukere utføre de vanligste handlingene med færre steg enn tidligere, som søk, navigasjon og fanehåndtering.

Ikke minst kan Mozilla opplyse at den nye Total Cookie Protection-funksjonen, som selskapet rullet ut tidligere i år, nå vil bli aktivert i Firefox' private surfemodus som standard. Total Cookie Protection er en funksjon som innebærer å legge tredjepartscookiene i separate «kakebokser», for på den måten å hindre sporing på tvers av nettsider.

Firefox har for øvrig også gjennomgått andre endringer den siste tiden. Nylig meldte Digi.no at nettleseren har fått på plass den såkalte Site Isolation-løsningen som skal gjøre nettsurfingen tryggere ved å laste inn hver nettside i en egen, separat prosess.