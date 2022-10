− Dilemmaet er at selv om fire av fem sier at de i løpet av de siste årene har blitt mer opptatt av hvordan selskaper bruker dataene deres, så sier tre av fire at de bare vil se annonser som er relevante og nyttige for dem, sier Karin Hennessy, produktsjef for personvern og tillit i Google, på en pressebrief onsdag.

I et forsøk på å møte de to ganske så motstridende behovene, ruller Google fra torsdag 20. oktober ut ny funksjonalitet som har fått navnet Mitt annonsesenter.

Google har utviklet en ny algoritme for å klassifisere annonsene ut i fra innhold. Karin Hennessy sier de vil gi brukerne større kontroll over egen opplevelse. Foto: Joshua Zuckerman

− Vi vil gi innsikt i hvordan informasjonen brukes og større kontroll over egen opplevelse, sier Hennessy.

Endringen kommer etter flere år med utforskning av alternativer til sporingsbasert annonsering.

«Mitt annonsesenter»

Det nye brukergrensesnittet, Mitt annonsesenter, skal la deg kontrollere manuelt hvilken type annonser du får se i Google søk, Discover og Youtube.

Om du er logget inn i Google, skal du – når du ser en annonse – kunne gå direkte inn på annonseinnstillinger gjennom en trepunktsmeny ved siden av annonsen.

Du kan også gå inn direkte fra egen profil og innstillinger.

Slik vil brukergrensesnittet se ut. Skjermbilde: Google

Der skal du kunne velge hvilke temaer og hvilke selskaper eller merkevarer du gjerne vil motta mer reklame fra.

− Vi har brukt en kombinasjon av maskinlæring og manuell klassifisering, og vi setter kategori ut fra innholdet i annonsen, sier Hennessy.

Klassifiseringsalgoritmen er utviklet til dette formålet.

Du kan også skru av for eksempel bruk av tidligere søk på Youtube som input til profileringen av deg.

Sensitive tema

Du skal også kunne blokkere det Google har definert som «sensitive annonser». Med andre ord annonser om blant annet slanking, gambling og dating.

Emner Google har definert som «sensitive», er det mulig å velge bort. Skjermbilde: Google

Det er fortsatt mulig å skru av annonsetilpasning fullstendig. Det har vært mulig siden 2009.

Google advarer riktignok om at du vil oppleve «annonsene som mindre relevante og nyttige» dersom du slår av annonsetilpasning.

Får du annonser du ikke vil se, kan du si ifra om det. Du kan også se nærmere på ikke bare hvorfor du får se en annonse, men hvem som har betalt for at du skal få se annonsen.

Målet er ifølge Google å øke tilliten til annonsene.

Et annonseliv etter cookies

Endringen kommer etter at Google over lengre tid har varslet at de vil slutte med cookies. Årsaken er stadig strengere håndhevelse av personvernregler og mer bevisste brukere som velger nettleserinnstillinger som hindrer sporing.

At brukeren kan legge inn interesser selv, istedenfor at tidligere søk og profilering bestemmer hvilke annonser du får, kan derfor ha flere fordeler for Google.

Dataene gis med eksplisitt samtykke og kan være veldig verdifulle for videresalg. De gis også direkte til Google, som dermed i en cookie-fri verden har mulighet til å holde på et monopol på dataene annonsørene sikler etter.

Hjelper annonsørene

En annen mulig konkurransefordel for Google er at det blir mulig for deg som forbruker å hjelpe annonsørene med å spare seg for overflødig reklame.

Har du opplevd å surfe etter riktig støvsuger, for så å bli bombardert med reklame for nettopp støvsuger, i ukevis etter at du har kjøpt deg en ny.

Det er bortkastede penger for annonsørene. De får neppe solgt deg flere støvsugere. Googles nye funksjonalitet vil la brukeren selv si ifra når de er ferdige med å få reklame for et bestemt produkt.

− Se for deg at du har brukt månedsvis på å gjøre research for din siste sydentur. Nå som du er tilbake, har du ikke lyst til å se flere reklamer for ferieturer. Med Mitt annonsesenter kan du bare klikke på menyknappen ved siden av en annonse og velge å se mindre av denne typen annonser, skriver Google.