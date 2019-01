Ny mobilbank til flere hundre tusen kunder ga klagestorm i App Store. – Mange av feilene er allerede løst

BJØRVIKA, OSLO (digi.no): Nå i januar lanserte DNB en helt ny versjon av sin mobilbank. Som vi har skrevet tidligere har banken bygget den nye mobilbanken helt fra bunnen av som «native» apper til Android og iOS – med Amazon Web Services (AWS) i bunnen.

Selv om banken selv bedyrer at lanseringen har vært en suksess, har ikke oppdateringen vært helt problemfri for alle. I app-butikkene Google Play og Apple App Store er det veldig mange negative tilbakemeldinger, blant annet fra brukere som får kryptiske feilmeldinger eller som savner funksjoner de har vært vant til fra tidligere. Enkelte har heller ikke fått logget seg inn, og har måttet benytte den vanlige nettbanken i nettleseren. Også hos oss i TU Media opplevde en av våre utviklere å få melding om at appen ikke kunne brukes på grunn av «rootet» telefon – selv om telefonen aldri har vært rootet.

Det er naturlig at det er bugs i nye apper, men vi synes likevel antallet klager i app-butikkene var såpass høyt at vi tok kontakt med banken for å høre hvordan lanseringen har gått. Mye er allerede rettet opp, viser det seg.

Slik ser saldo-widgeten ut på Android.

– Vi har fått mye ros for at mobilbanken endelig er oppdatert, og for de aller fleste kundene har oppdateringen gått smertefritt. Siden appen fortsatt er ung er det

ikke all funksjonalitet som er på plass native i appen, noe vi også har vært tydelige på mot kundene våre. Fremover vil vi løpende slippe nye oppdateringer til kundene, sier Oscar Nordström. Han er produkteier for mobilbanken, og den som har ledet utviklingsarbeidet

Nordström forteller til digi.no at de blant annet har fått tilbakemeldinger om at den nye appen ikke har hatt mulighet for at man kan se saldo uten å være logget inn i appen. Spesielt på telefoner uten biometrisk innlogging har mange opplevd det som tungvint å måtte bruke BankID hver gang.

– Saldo utenfor app er jo veldig etterspurt, sier Nordström, og demonstrerer funksjonen for oss i en betaversjon av appen.

Saldo-funksjonen vil fungere som en widget som du kan ha på skjermen for å til enhver tid vise hva du har tilgjengelig på ulike kontoer – uten krav til innlogging. Man kan selvfølgelig selv velge om man ønsker å vise dette eller ikke.

Widgeten for å få saldo utenfor appen er nå sluppet til alle Android-brukere, og iOS-brukere vil få den om kort tid.

Sikkerhet og brukervennlighet er en vanskelig balansegang

Som nevnt har enkelte brukere – inkludert en av våre egne ansatte – opplevd å få beskjed om at telefonen er rootet, eller at appen av andre grunner ikke har kunnet logge inn brukeren.

Nordström forteller at det har vært relativt få som har klaget over å ikke få brukt appen på rootede telefoner, men at det har vært noen tilfeller. Sikkerhetskravene er strenge, kan han fortelle. Den nye appen har støtte for biometrisk innlogging (for eksempel fingeravtrykk), og for å være sikker på at ikke informasjon kommer på avveie har man valgt å ikke støtte rootede telefoner.

Oscar Nordström, produktsjef for Dnbs mobilbank. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

– Vi lagrer jo også et token som representerer personnummeret på telefonen for at du skal slippe å taste det inn hver gang. Vi må være helt sikker på at det ikke kan lekkes. Man kan ikke stole på mekanismene for kryptering i telefonen hvis telefonen er rootet.

Hans teori er at det er noe ved vår telefon – en Samsung Galaxy S7 – som gjør at root-sjekken feiler. Det kan for eksempel være en installert app på telefonen som krever root.

– Men vi ønsker jo at også de som har rootet telefon skal kunne bruke mobilbanken, så vi ser på løsninger for å kunne gi en sikker innlogging hver gang også for disse kundene. Det kan være for eksempel at man må bruke BankID hver gang man logger inn.

Blant de øvrige tilbakemeldingene i Google Play er blant annet at noen brukere får den ganske intetsigende meldingen «Error 1010». Dette skyldes ifølge DNB at brukeren har deaktivert Google Chrome på mobiltelefonen. For å rette opp dette måtte man i starten aktivere Chrome igjen, men nå har DNB lagt inn støtte for alle de store nettleserne – ikke bare de som er standard på telefonen.

De nyeste tilbakemeldingene som har kommet på DNB Mobilbank-appen i Google Play. Det meste av problemene brukere hadde i starten skal ha blitt rettet opp fortløpende, ifølge DNB.

En annen feil noen har opplevd, er feilen «Error 1012», som betyr at dato og klokkeslett på telefonen ikke er riktig. Hvis man har satt opp telefonen til å automatisk justere tid og tidssone vil meldingen forsvinne, men automatisk tidssone kan være upraktisk for for eksempel sjøfolk som beveger seg mye mellom ulike tidssoner.

Egne analysedata fra bruken av appen viser imidlertid at appen fungerer som den skal for de aller fleste brukere, og vi får opplyst at DNB har lagt opp til et ambisiøst utviklingsløp fremover – med kontinuerlig utrulling av nye funksjoner.

Ingen økning i henvendelser til kundesenteret

DNB var forberedt på at det kunne komme mange supporthenvendelser i forbindelse med lanseringen av den nye appen, og oppbemannet derfor kundesenteret i dagene etter lanseringen.

– Men det har gått over all forventning. Det har ikke vært noen økning i trafikken til kundesenteret, og det er et veldig godt tegn. Bare når vi flytter en knapp i nettbanken får vi en masse henvendelser, sier Nordström.

– Vi ser at det meste av trafikken har gått til sosiale medier og Play Butikk og App Store. Vi svarer opp kundenes tilbakemeldinger løpende og tar innspillene på alvor. Vi ser også at de aller fleste som melder inn eventuelle feil i sosiale medier får løst problemene etter svar fra oss, utdyper han.

Nordström forteller at nye kunder tar i bruk mobilbanken omtrent hvert sekund, og at det også er noe av årsaken til at DNB ikke pusher ut all funksjonalitet fra dag én. Mens den gamle mobilbanken var utviklet etter den gamle «fossefallsmetoden» hvor ting ble lansert én gang, handler det nå om DevOps, smidige metoder og kontinuerlig utrulling av ny funksjonalitet.

Fremover vil DNB ha fokus på å fortløpende fikse barnesykdommer i mobilbanken så fort som mulig etter at de får tilbakemeldinger fra kundene, får vi opplyst.