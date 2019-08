Rapport: Apple har låst iPhone-batteriene – dette er konsekvensen for brukerne

Apple er et selskap som er kjent for å være relativt proprietære med sine produkter, og nå har vi fått det som kan sies å være et nytt eksempel på dette. Selskapet har nemlig låst iPhone-batteriene, ifølge en ny rapport publisert av testnettstedet iFixit.

Nettstedet har utført tester som viser at dersom man bytter ut batteriet på en av de nyeste iPhone-modellene vil man få opp en melding som sier at telefonen ikke godkjenner batteriet – selv om batteriet man putter inn er helt nytt.

Skjer også med Apples egne batterier

Praksisen ser ut til å være ment for å låse iPhone til Apples batterier, men det stopper ikke det. iFixits tester bekreftet nemlig at selv om man bytter ut batteriet med et av Apples egne batterier – for eksempel fra en annen iPhone – vil telefonen fremdeles ikke godta batteriet.

Nettstedet satte et originalt Apple-batteri inn i en iPhone XS og fikk melding om at telefonen ikke kunne verifisere at batteriet var fra Apple.

Mobilen og batteriet vil riktignok fremdeles fungere, men den manglende verifiseringen har den konsekvensen at telefonen ikke vil kunne vise informasjon om batteriets tilstand.

Ifølge iFixit er dette altså ikke en feil, men bevisst praksis fra produsentens side for å gjøre det umulig for andre enn Apple selv og Apple-autoriserte tjenesteleverandører å installere og autorisere batterier til iPhone-telefonene.

Autentiseringsenhet

Funksjonen er bygget inn i iPhone-programvaren på fabrikken og er aktivert på iPhone XR, XS og XS Max. Meldingene dukker opp i både den siste versjonen av iOS 12 og i iOS 13-betaen.

iFixit peker på at det finnes en mikrokontroller fra Texas Instruments festet til Apple-batteriet som fungerer som en autentiseringsenhet, som gir batteriet en unik autentiseringskode som er låst til den spesifikke telefonen.

Selv om man bytter til et originalt Apple-batteri vil autentiseringskoden til dette batteriet være forskjellig fra den som telefonen forventer, og derfor vil man få feilmeldingen. Koden kan bare endre av Apple selv eller en autorisert forhandler.

Ifølge iFixit kan man komme rundt problemet kun ved å fjerne mikrokontrolleren fra batteriet og feste den til et nytt, men dette krever lodding og tekniske ekspertise og er derfor ikke nødvendigvis anbefalt.

