Ny programvare skal finne de farlige asteroidene

Store asteroider suser med jevne mellomrom forbi jorden, for eksempel skjedde det 21. mars i fjor. Asteroiden, med en diameter på 900 meter, ble oppdaget for 20 år siden. Men det er ikke alltid de oppdages så lang tid i forveien.

The B612 Foundation ble dannet i 2002 som en reaksjon på at amerikanske myndigheter ikke tok asteroidetrusselen på alvor. Først var målsettingen å samle inn penger til et eget teleskop, men etter at Nasa tok på seg dette, valgte organisasjonen å bruke midlene sine på en annen måte.

Bruker overskuddsdata

En visualisering av solsystemets asteroidebelte. Illustrasjon: University of Washington

I 2017 startet stiftelsen The Asteroid Institute. Der arbeider man med å oppdage asteroider – basert på data astronomer samler inn for andre forskningsformål. Nå har de fått et nytt verktøy, skriver instituttet i en pressemelding.

I samarbeid med University of Washington har man utviklet en algoritme som kan identifisere potensielt farlige asteroider i det enorme datamaterialet. Et problem var at dataene manglet såkalte tracklets, det vil si en serie observasjoner av et objekt som gjøres i løpet av én natt. Den nye programvaren kan imidlertid forutse dette og vise en bane basert på ett lyspunkt.

Thors antakelser

Programvaren har fått navnet Tracklet-less heliocentric orbit recovery, forkortet Thor. Den gjør antakelser om retning og hastighet, blant annet med basert på at asteroider følger bestemte baner.

Systemet skaper testbaner som følges opp av nye observasjoner, og etter fem-seks slike observasjoner i løpet av noen uker, flagges objektet som en potensiell asteroide.

Noirlab source catalog (NSC) består av nesten 68 milliarder observasjoner fra The National Optical Astronomy Observatory fra 2012 til 2019. Som en første demonstrasjon gikk Thor gjennom data fra 30 dager og fant 104 tidligere ukjente himmellegemer. Tunge beregninger og lagring av store datamengder ble levert av Google.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik