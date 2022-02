Starlink skaper problemer i verdensrommet: – Det er vanskelig å skille asteroider fra satellitter

Det viser en ny studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Astrophysical Journal Letters.

– Dette vil gjøre bakkeobservasjoner vanskeligere, og det blir også vanskeligere å skille asteroider og kometer fra satellittene, sier en talsperson for NASA til The Wall Street Journal.

35-gangern

I 2019 var støytallet på 0,5 prosent. De siste tre årene har altså forekomsten av menneskeskapt støy økt 35 ganger. Forskerne har gått igjennom rundt 300.000 bilder som er tatt av Polomar-observatoriet i California.

De frykter at alt av astronomiske observasjoner vil påvirkes når SpaceX er fult operasjonelt med rundt 10.000 satellitter.

Dette er bare en femtedel av alle satellittene som er planlagt å skytes opp de neste åtte årene.

Selv om flere selskaper har satellitter i bane rundt jorden, sier forskerne bak studien at de har fokusert på SpaceX sine fordi selskapet er den desidert største aktøren i dag.

Skutt opp 150 siste måneden

Satellittene kan dermed også gjøre det vanskeligere å finne farlige astroider, selv om forfatterne bak studien påpeker at sjansene for nettopp det er små.

Starlink-eier Elon Musk har planer om å sende opp én fullastet Falcon 9-rakett med SpaceX-satellitter i uka det neste året. Det kan bety at antallet satellitter vil dobles i løpet av året. Bare den siste måneden er det skutt opp rundt 150 satellitter.

Dette er ikke første gang Starlink-prosjektet får kritikk av det vitenskapelige miljøet. Sommeren 2020 advarte hundrevis av astronomer om at alle satellittene som er på vei ut i rommet vil være en katastrofe for den vitenskapelige utviklingen.

En omfattende rapport beskrev da hvordan internettnettverkene fundamentalt vil endre forutsetningene for optiske og infrarøde observasjoner fra bakken.

Blokkerte for komet

Ekspertgruppen bak rapporten konstaterte da at det måtte settes i verk omfattende tiltak for ikke å forårsake en katastrofe for astronomien.

I august 2020 fikk Starlink-prosjektet også krass kritikk for å blokkere for kometen Neowise, som passerer jorden bare hvert 6800 år.

På timelapse-bildene av kometen kunne man se Starlink-støy. Selskapet har jobbet med å redusere avtrykket til satellittene, men det har åpenbart ikke fungert som tiltenkt, bemerkes det i den nye studien.

Problemene vil bli verre

Problemene for de astronomiske observasjonene vil bare øke i omfang samtidig som stadig flere satellitter skytes opp.

Innen 2030 er det ventet at det vil være rundt 50.000 internett-satellitter i bane rundt jorda. Amazon, Oneweb og nevnte Starlink vil stå bak de fleste av dem.

Problemet kan heller ikke løses med programvare, advarer forskerne.

– Vi står ovenfor et vendepunkt i astronomien, der vi vil se et økende støyproblem som kommer til å få store konsekvenser for vitenskapen, sier Connie Walker, som er astronom og leder for International Astronomical Union, til The Wall Street Journal. SpaceX har ikke ønsket å kommentere kritikken.

Starlink-prosjektet til Elon Musk består i dag av rundt 1900 satellitter.

Når alt er klart skal nettverket være i stand til å levere båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker når det er skikkelig optimalisert i dekningsområdene.

Starlink–satellittene har en vekt på 260 kilogram hver og har et kompakt design.

Fire kraftige «phased array»–antenner skal sørge for god dekning. Satellittene har innebygd solcellepanel, egne navigasjonssensorer og fremdriftssystemer som bidrar til presis styring av signalene mot bakken.