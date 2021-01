Ny protokoll skal gjøre internett sikrere og raskere: Nettleseren Brave først ute med «ekte» støtte

IPFS (InterPlanetary File System) er navnet på en ny protokoll som har ambisjoner om å erstatte den velkjente HTTP-protokollen og gjøre nettet bedre på alle mulige måter.

Den personvernfokuserte nettleseren Brave har lenge vært en aktiv forkjemper for den nye protokollen, og nå melder nettleseren at de har fått på plass «native» støtte for IPFS – som førstemann ut. Støtten kommer med den seneste 1.19-versjonen av nettleseren.

Desentralisert

IPFS ble først lansert i 2015 og er en «peer-to-peer»-protokoll (p2p) ala bittorrent som legger til rette for en desentralisert distribusjon av innhold hvor brukerne fungerer som noder i stedet for å kommunisere med sentrale servere. For å få tilgang til innholdet benytter man URL-er som begynner med «ipfs://».

IPFS lover å gjøre nettet både raskere, sikrere, mer effektivt og mer åpent ved at det blir enklere å for eksempel omgå sensur.

På protokollens egen informasjonsside står det blant annet at den distribuerte løsningen åpner for betydelig båndbreddebesparelser sammenlignet med det å laste ned filer fra én datamaskin av gangen – helt opp til 60 prosent for video, ifølge tester.

Mange aktører støtter allerede protokollen, inkludert nettlesere som Opera – som fikk støtte på plass i mars i fjor for Android-versjonen av nettleseren. Denne brukte likevel HTTP til å koble seg på IPFS-nettverket, og dette gir ikke alle fordelene som «native» støtte gir.

På IPFS-hjemmesiden understrekes det at protokollen ennå er under utvikling, og at veien har vært lang, men at den seneste støtten er et viktig steg.

Nettleser i vekst

– Å endre nettet er vanskelig og tar lang tid. Målet om gjøre IPFS lett tilgjengelig som en «native» webprotokoll er ambisiøs, men vi gjør fremskritt. Denne lanseringen fra Brave er kulminasjonen av flere års arbeid med å forstå hvordan IPFS kan fungere i nettlesere, heter det på IPFS-hjemmesiden.

IPFS-støtten i Brave byr ifølge organisasjonen på grunnleggende nodefunksjonalitet, men det gjenstår fremdeles en del arbeid.

Brave er fremdeles en liten nettleser målt i markedsandel, men den opplever sterk vekst. I november i fjor meldte digi.no at nettleseren hadde nådd 20 millioner aktive, månedlige brukere, som var mer enn en dobling siden 1.0-versjonen av Brave ble lansert ett år tidligere.

Brave skryter av større beskyttelse av personvernet enn noen annen nettleser, og byr blant annet på blokkering av «trackers» – identifikatorer som sporer bruk på tvers av ulike nettsider – som standard.

Nettleseren har også automatisk blokkering av såkalt fingerprinting, digitale fingeravtrykk som genereres når selskaper lager en unik profil av brukeren, basert på slike faktorer som datamaskin, programvare, programvaretillegg, preferanser og innstillinger.