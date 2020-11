Ny milepæl: Den personvernfokuserte nettleseren Brave opplever massiv vekst

Nettleseren Brave markedsfører seg som en nettleser som fokuserer spesielt på å beskytte personvernet til brukerne, og får generelt gode skussmål på dette feltet i undersøkelser og tester. Nå rapporterer nettleseren om massiv økning i antall brukere.

På sin egen hjemmeside opplyser Brave at nettleseren nå har passert 20 millioner aktive, månedlige brukere. På samme tid i fjor lå tallet på 8,7 millioner, så det er altså snakk om mer enn en dobling siden 1.0-versjonen av Brave ble lansert for ganske nøyaktig ett år siden.

Mener brukere er lei overvåkning

– Brukere er lei av overvåkningskapitalismen, og 20 millioner mennesker har byttet til Brave for å få plass et helt nytt økosystem med en frivillighetsbasert annonseøkonomi som gir dem tilbake kontrollen over surfingen, sa Brave-grunnleggeren Brendan Eich.

Eich har vidløftige ambisjoner om å gjøre «personvern-som-standard» til den nye normen for alle nettbrukere.

Brave skryter av større beskyttelse av personvernet enn noen annen nettleser, og byr blant annet på blokkering av «trackers» – identifikatorer som sporer bruk på tvers av ulike nettsider – som standard.

Nettleseren har også automatisk blokkering av såkalt fingerprinting, digitale fingeravtrykk som genereres når selskaper lager en unik profil av brukeren, basert på slike faktorer som datamaskin, programvare, programvaretillegg, preferanser og innstillinger. Blant andre Firefox har også denne funksjonen på plass.

Best ut i undersøkelse

I en omfattende undersøkelse som digi.no rapporterte om i mars i år kom Brave-nettleseren aller best ut når det gjelder hvor mye nettleseren sender av data til de respektive leverandørenes servere. Det ble konkludert med at Brave ikke bruker identifikatorer som gjør det mulig å spore IP-adresser over tid.

Det ble heller ikke observert at nettleseren sendte informasjon om besøkshistorikk til selskapets servere. Både Chrome, Firefox og Safari tagger data med identifikatorer knyttet til nettleserinstansen.

Brave ligger fremdeles et godt stykke bak konkurrentene, men på grunn av personvernfunksjonene dukker ikke nettleseren opp hos statistikktjenester som NetMarketShare. Det er dermed uvisst akkurat hvor stor markedsandelen er.