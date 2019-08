Ny storsatsing: Slik skal norske kommuner beskyttes bedre mot datangrep

Dataangrep er et svært utbredt fenomen, og ikke rent sjeldent er offentlige institusjoner blant målene for hackere. Nå skal norske myndigheter ta grep for å redusere de digitale truslene på kommunenivå. Det melder NRK.

Kommune CSIRT (Computer Security Incident Response Team) er navnet på det som skal bli et nytt, nasjonalt sikkerhetssenter for norske kommuner. Formålet er å sette kommunene bedre i stand til å forsvare seg mot og respondere på hacking og datainnbrudd.

Får viktige oppgaver

Det nye sikkerhetssenteret skal ha avdelinger i Lillehammer og på Gjøvik, men skal bistå samtlige kommuner i Norge. Oppland fylkeskommune står bak finansieringen og har bevilget 8 millioner kroner til etableringen.

På hjemmesidene for Gjøvikregionen opplyses det at oppgavene til senteret blir å fortløpende evaluere og distribuere informasjon og anbefalinger til tiltak basert på trusselbildet som til enhver tid eksisterer, samt å gi råd og veiledning.

Senteret skal også bistå med kompetanse ved anskaffelse av nye sikkerhetssystemer, og sette kommunene i stand til å overvåke sikkerhetstilstanden i kommunenes IT-infrastruktur gjennom installasjon av sensorer og andre systemer.

– Vi ser at dette er et viktig tiltak for kommunene, mange opplever utfordringer med nettsikkerhet. [...] Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra resten av kommunene i Norge, så dette ser vi lyst på, sa rådgiver i Oppland fylkeskommune Paul Erik Hattestad til NRK.

– Er nødvendig

Ifølge Hattestad opplever norske kommuner mange ulike sikkerhetstrusler, som hacking av påvirkning gjennom sosiale medier, og at et angrep kan få svært alvorlige konsekvenser.

Kommune CSIRT ble presentert på den nye Sikkerhetsfestivalen i Lillehammer, hvor digitaliseringsminister Nikolai Astrup var til stede. Astrup ser også positivt på det nye initiativet.

– I samfunnet blir digitale løsninger stadig viktigere, det samme gjelder sikkerheten rundt det. Mange kommuner har ikke den kapasiteten på egen hånd. Derfor er dette nødvendig, sa digitaliseringsministeren til NRK.

Det har fra flere hold blitt antydet at Norge er for dårlig rustet mot dataangrep. Som digi.no meldte i juni har for eksempel sjefen for Cyberforsvaret, Generalmajor Inge Kampenes, uttalt at Norge har «marginal» evne til å stå imot angrep.

