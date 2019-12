Ny tjeneste: Amazon gir deg nå tilgang til kvantedatamaskiner over Internett

Kvantedatamaskiner er fremdeles et mystisk felt for mange, og teknologien er i stor grad ennå utilgjengelig for de store massene. Flere jobber imidlertid med å endre på dette, og blant disse er Amazon Web Services (AWS), som nå har kunngjort et nytt initiativ.

Amazon Braket er navnet på en ny løsning som gir brukere tilgang på kvantedatamaskin-teknologi som en tjeneste over nettet.

Forenkler prosessen

Braket-løsningen er ment å gjøre bruk av teknologien enkel og tilgjengelig ved å levere ett enkelt miljø for design, testing og kjøring av kvante-algoritmer uten at man trenger å sette opp og administrere egen infrastruktur, forholde seg til flere andre aktører eller skrive kode.

I tillegg til å designe egne algoritmer kan man også velge mellom forhåndsdesignede kvantealgoritmer via tjenesten, og man har også tilgang til diverse guider og opplæringsmateriale for å komme i gang.

Løsningen tilbyr utviklerverktøy man blant annet kan bruke til å utforske mulige anvendelser av algoritmene, visualisering av resultater og optimalisering av kvante-algoritmene. Verktøyene fungerer på tvers av plattformer, slik at man ikke trenger å lære seg flere miljøer for å komme i gang.

Hybridalgoritmer

AWS opplyser ellers at Braket byr på muligheten til å kjøre hybridalgoritmer som kombinerer kvanteoperasjoner med prosesser som kjører på klassiske datasystemer. Denne løsningen kan avhjelpe problemer knyttet til iboende feil i dagens kvantedatamaskin-systemer, sier selskapet.

Selve maskinvaren som ligger til grunn for tjenesten leveres av blant andre D-Wave, en av aktørene som var tidligst ute med å kommersialisere kvantedatamaskiner.

AWS skriver at kvanteteknologien ennå er på et tidlig stadium, og at det kreves nye ferdigheter og tilnærminger for å designe genuint nyttige anvendelser av teknologien. En av faktorene for å få dette til er nettopp tilgang til kvanteteknologier- og programmeringsverktøy.

Amazon Braket er nå tilgjengelig i en tidlig forhåndsutgave, og om man er interessert i å teste den ut kan man registrere seg på denne siden.