Ny Vivaldi lansert med en liten rekke med store nyheter

Vivaldi Technologies kom i dag med versjon 4.0 av nettleseren Vivaldi, den største oppdateringen på temmelig lenge.

I likhet med andre Chromium-baserte nettlesere blir Vivaldi vanligvis oppdatert med få ukers mellomrom, og de av nyhetene som kun gjelder Vivaldi, er vanligvis relativt få og små.

Med versjon 4.0 har selskapet litt større nyheter å by på. Blant annet er nettleseren nå utstyrt med en egen oversettelsesfunksjon, Vivaldi Translate, som er basert på teknologi fra Lingvanex.

Selve tjenesten kjøres av Vivaldi Technologies selv på servere installert på Island. Selskapet lover at både denne og andre tjenester som selskapet tilbyr, ikke sporer brukerne.

– En voksende bevegelse av mennesker globalt ser etter pålitelige, funksjonelle alternativer til verktøyene som tilbys av teknologigigantene. Vivaldi oppfyller dette behovet – og mer – med et utvidet sett med integrerte tjenester som gir deg mer kontroll over dataene og arbeidsflyten din. Æraen for å stole på Big Tech er ganske enkelt over, hevder Vivaldi-sjef Jon von Tetzchner i en pressemelding.

Tatt steget opp til beta

Brukerne av Vivaldi 4.0 kan også ta i bruk de innebygde klientene for epost og kalender, samt nyhetsfeed-leser. Disse er fortsatt på betastadiet, etter å ha blitt tilbudt som eksperimentell funksjonalitet siden før jul.

I epostklienten loves det blant annet betydelig funksjonalitet som skal hjelpe brukerne med å kategorisere og finne igjen epost. Dette gjøres lokalt i klienten. I tillegg til vanlige protokoller som POP3 og IMAP, støtter den Google OAuth-autentisering.

Nyhetsfeed-leseren er for øvrig også integrert med Vivaldi Mail-klienten. Dermed tilbys mye av den samme funksjonaliteten. Artikler og annet innhold som tilbys gjennom feedene kan blant annet indekseres, søkes i og markeres som lest, uten å slettes.

Saken fortsetter under bildet.

Feed-funksjonen i Vivaldi er integrert i e-postklienten. Foto: Vivaldi Technologies

Frakoblet kalender

Kalenderfunksjonen lover visninger som gjør at man som bruker ikke går glipp av avtaler og begivenheter, men hovedargumentet til Vivaldi Technologies for å bruke den, er at den i utgangspunktet lagrer dataene lokalt og utenfor rekkevidden til andre. Likevel støtter den synkronisering ved hjelp av Caldav, og det er også mulig å koble den til Googles kalendertjeneste, selv om Vivaldi fraråder dette av personvernårsaker.

Fordi ikke alle har behov for all denne funksjonaliteten, støtter Vivaldi 4.0 tre ulike funksjonalitetsvisninger – Essensials, Classic og Fully Loaded.

Nettleseren kan lastes ned fra nettstedet til Vivaldi Technologies.