Nye Firefox vil anbefale nettlesertillegg basert på hvordan du bruker Internett

På sin offisielle blogg har Mozilla nå kunngjort den seneste versjonen av sin nettleser Firefox, nemlig versjon 64. Den byr på et knippe interessante funksjoner.

Den største nyheten er at den nye Firefox-versjonen skilter med noe Mozilla har kalt «Contextual Feature Recommender» (CFR).

Smarte anbefalinger

CFR er en funksjon som proaktivt anbefaler nye Firefox-funksjoner og nettlesertillegg basert på hvordan du bruker nettet, ifølge Mozillas egen forklaring.

Som et eksempel vil Firefox blant annet anbefale «klistrede faner»-funksjonen dersom brukeren åpner flere faner samtidig i nettleseren og bruker disse hyppig. Brukeren vil også få opp en informasjon om hvordan de anbefalte funksjonene brukes.

Et annet eksempel er at nettleseren vil anbefale «To Google Translate»-tillegget dersom man oversetter mye tekst på nettet. Dette tillegget fungerer ved at brukeren kan høyreklikke på merket tekst på en nettside og sende den rett til Google Translate via høyreklikkmenyen.

Mozilla bemerker at selv om funksjonen baserer seg på hvordan man bruker nettet vil ingen søkehistorikk eller annen informasjon bli sendt til Mozilla; det hele fungerer lokalt i nettleseren.

Organisering av faner

Det er visstnok amerikanske brukere som får tilgang CFR-funksjonen først, og det er uvisst når den rulles ut for alle brukere.

En annen nyhet i Firefox 64 er en funksjon kalt «Multiple Tab Organization». Dette er en funksjon som organiserer faner i nettleseren slik man selv ønsker, i de tilfellene hvor man åpner mange faner på én gang.

Denne funksjonen benyttes ved å shift- eller ctrl-klikke på flere faner for å organisere dem ved å for eksempel flytte dem, bokmerke dem eller klistre dem.

Ellers opplyser Mozilla at de har forbedret ytelsen til Firefox på Linux- og Mac-brukere, og både ytelse og stabilitet skal ha blitt forbedret på de mobile Android- og iOS-plattformene. Flere detaljer om endringene finner du hos Mozilla.

