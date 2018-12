Microsofts nye nettleser vil støtte Chrome-utvidelser

Tidligere denne måneden rapporterte digi.no den noe uventede nyheten om at Microsoft skal legge ned Edge-nettleseren i sin nåværende form til fordel for en Chromium-basert nettleser, som Microsoft selv senere bekreftet. Nå har vi fått litt flere oppplysninger.

Som nettstedet Thurrot melder svarte prosjektsjef for Edge, Kyle Alden, nylig på flere spørsmål fra innsendere på Reddit angående den nye nettlesersatsingen fra Microsoft.

Vil støtte Chrome-utvidelser

En av de kanskje viktigste opplysningene som kom frem i Reddit-tråden var at Microsofts nye Chromium-baserte nettleser vil støtte eksisterende Chrome-utvidelser, noe som lå i kortene, men som altså nå er bekreftet.

I tillegg kunne Alden opplyse om at eksisterende UWP-apper (Universal Windows Platform) vil fortsette å benytte EdgeHTML-motoren som dagens Edge-nettleser bruker.

Planen er også å få på plass støtte for at progressive webapper (PWA), som ble tilgjengelige i Windows-butikken tidligere i år, kan installeres direkte fra nettleseren. Alden bekreftet at det er et viktig prinsipp for Microsoft at PWA-er oppfører seg som vanlige apper, og at de er i ferd med å se på integrasjonen av dette.

Chromium er altså Googles åpen kildekodeprosjekt som Chrome-nettleseren er basert på. For noen dager siden fortalte Microsoft at de akter å bli en viktig bidragsyter til prosjektet via sin egen nettleser.

Flere fordeler

Microsoft trakk frem flere fordeler ved å gå over til Chromium. Blant annet frigjør selskapet en masse utviklingsressurser, siden det er essurskrevende å vedlikeholde en nettlesermotor som stadig utvides med ny funksjonalitet.

For utviklere vil overgangen føre til at nettet blir mindre fragmentert, ved at flere nettlesere tolker innholdet helt likt. For Edge-brukerne vil nyheten blant annet bety en nettleser som oppdateres langt hyppigere.

Siden Edge nå frigjøres fra det underliggende operativsystemet er det også sannsynlig at nettleseren vil komme til flere operastivsystemer, deriblant MacOS.

Prosjektet har imidlertid også sine kritikere. Mozilla skrev i et blogginnlegg at Microsofts avgjørelse fører til en uheldig konsentrasjon av kontroll over mye fundamental infrastruktur på nettet kontrolleres av ett selskap.

