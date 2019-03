Nye Skype for Web støtter bare to nettlesere

Microsoft kom i forrige uke med en ny versjon av selskapets Skype for Web-klient, altså en Skype-klient som er beregnet for å bli brukt i en nettleser. Denne støtter funksjonalitet som videosamtaler med HD-oppløsning og samtaleopptak.

Begrenset nettleserstøtte

Noe av hensikten med webklienten er selvfølgelig at Skype-brukere skal kunne bruke tjenesten på enheter hvor Skype-klienten ikke er installert. Det noe spesielle er at den nye versjonen kun støtter nettleserne Chrome og Edge, og kun på Windows 10 eller MacOS 10.12 eller nyere. I alle fall offisielt.

Dette opplyser Microsoft i et blogginnlegg. Dette bekreftes også overfor VentureBeat, som siterer en talsperson i Microsoft som sier at årsaken til at så få nettlesere støttes, er at tjenesten avhenger av sanntidsteknologi som er implementert forskjellig i de ulike nettleserne. Microsoft skal derfor ha prioritert å lage støtte for selskapets egen nettleser, i tillegg til den mest brukte av alle nettleserne.

H-264?

Den første pluginfrie versjonen av Skype for Web ble lansert i 2016. Den støttet kun Edge. Forklaringen den gang var at Skype bruker videokoden H.264, som ifølge Microsoft ikke var godt nok støttet av andre nettlesere den gang.

Microsoft oppgir ikke hvilke teknologier det er som hindrer selskapet i å støtte andre nettlesere enn Edge og Chrome i denne omgang. Webbaserte videokonferanser krever støtte for WebRTC, en webteknologi for sanntidskommunikasjon, samt i tillegg til lyd- og videokoder.

Blokkeres

Besøker man Skype for Web med for eksempel Firefox eller Opera, blir man møtt av en beskjed om at nettleseren ikke støttes. Brukes derimot Vivaldi, som i likhet med Opera og Chrome er basert på det samme åpen kildekodeprosjektet – Chromium, fungerer tjenesten i stor grad. Blant det som ikke fungerer, er videosamtaler. Det vises rett og slett ingen knapper for å starte dette i Vivaldi.

Hvorfor Skype for Web blokkeres i Opera, men ikke i Vivaldi, er uklart.

Alle nyere nettlesere har støtte for både WebRTC og H.264, så det er litt uklart hvor problemet ligger. Det kan være så enkelt at Microsoft har valgt å lansere tjenesten før de er ferdige med å teste den i alle nettlesere.

Nettlesersniffing

I en diskusjon i Hacker News kritiseres det hele. Et medlem skriver at Skype for Web fungerer helt fint i Firefox dersom innstillingen for «User Agent» (UA) endres, slik at den oppgir å være en annen nettleser.

Det trekkes også fram at Microsoft tidligere har frarådet slik UA-sniffing som det Skype for Web tydelig benytter nå. I stedet bør webapplikasjoner teste om den aktuelle nettleseren tilbyr den nødvendige funksjonaliteten, for så å tilby en begrenset utgave av tjenesten dersom ikke alt støttes. Det er tilsynelatende dette som gjøres når Skype for Web åpnes i Vivaldi.

