Nytt åpen kildekode-bibliotek skal gjøre maskinlæring tilgjengelig for alle utviklere

Amazon Web Services og Microsoft har gått sammen og lansert et åpen kildekode-bibliotek for avansert maskinlæring, kalt Gluon.

De to selskapene skriver i en felles pressemelding at dette skal gjøre det mulig for utviklere å enklere og raskere bygge maskinlæringsmodeller, uten at det går på bekostning av ytelsen til trening av maskinlæringsmodellene.

Gluon gir utviklere et grensesnitt hvor de kan prototype, bygge, trene og rulle ut maskinlæringsmodeller for skytjenester og mobilapper. Ifølge Microsoft og Amazon skal Gluons programmeringsgrensesnitt være enklere å forstå sammenlignet med andre løsninger på markedet.

Løsningen fungerer for øyeblikket med Apache MXNet, og det vil også komme støtte for Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK). Ved hjelp av Gluon-grensesnittet skal utviklere kunne bygge maskinlæringsmodeller ved hjelp av et enkelt Python-API og en rekke ferdige og optimaliserte nevrale nettverks-komponenter.

«Potensialet til maskinlæring kan bare oppfylles om det er tilgjengelig for alle utviklere. Dagens realitet er at det å bygge og trene maskinlæringsmodeller er vanskelig og krever spesialisert ekspertise,» skriver Swami Sivasubramanian, viseadministrerende direktør i Amazon AI i pressemeldingen.

Gluon blir en konkurrent, eventuelt alternativ, til Googles Tensorflow, et maskinlæringssystem som også er utgitt som åpen kildekode. Les mer om det her: Google gjør maskinlæring tilgjengelig for alle.

Tidligere har også Microsoft, Amazon, Google, IBM og Facebook gått sammen for å samarbeide rundt kunstig intelligens, i det som kalles Partnership on AI. Det er uklart om Gluon er et resultat av dette samarbeidet.

Du finner Gluon på denne siden: https://github.com/gluon-api/gluon-api/