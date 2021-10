Nytt fremskritt: Ekstremt realistiske hologrammer er blitt en realitet

Hologrammer er et av de futuristiske konseptene vi ofte ser i filmer, og som ennå ikke er realisert – i alle fall ikke fullt ut.

Noen har imidlertid begynt å nærme seg det som kan kalles «ekte» holografisk teknologi, og ett selskap har nå gjort store fremskritt.

Blant andre Cnet og Forbes rapporterer om et amerikansk selskap ved navn Light Field Lab, som har avduket en teknologi som gjør det mulig å vise virtuelle objekter man kan se fra mange vinkler i «løse luften» – og med svært høy grad av realisme.

Modulære paneler

Teknologien kalles Solidlight og beskrives i pressemeldingen som en holografisk visningsteknologi som byr på den aller høyeste oppløsningen hittil. Oppløsning og realisme er blant de store utfordringene som holografiske løsninger står overfor, og Light Field Lab hevder å ha gjort store fremskritt på feltet.

Solidlight-teknikken fungerer ved å projisere tredimensjonale objekter ved hjelp av lysbølger som møtes på bestemte punkter i rommet. Bølgene danner linjer, eller «bølgefronter» som det kalles, på en slik måte at tredimensjonale objekter blir generert på en overbevisende måte.

Løsningen baserer seg på spesialdesignede paneler som er modulære og som kan settes sammen til det produsenten kaller «holografiske videovegger» av forskjellige størrelser, til ulik bruk.

Panelene inneholder mye proprietær teknologi og er ansvarlig for å konvertere piksler til bølgefronter som kan kontrollere og fokusere lys i sanntid ved hjelp av egenutviklet, spesialisert programvare.

Ekstrem oppløsning

Grunnkonseptet er riktignok ikke nytt, men en av nyhetene her er oppløsningen, som er ganske ekstrem. Light Field Lab opplyser at hvert av panelene, som er på 28 tommer, bidrar med hele 2,5 milliarder piksler til det holografiske objektet. Til sammenligning skilter et vanlig 4K-panel med cirka 8,3 millioner piksler.

Løsningen er interaktiv, som innebærer at blant annet Industrielt design er et av de mulige bruksområdene. Foto: Light Field Lab

Om man skalerer opp til én kvadratmeter snakker vi om 10 milliarder piksler, sier produsenten.

Selskapet hevder at den høye oppløsningen gjør objektene umulig å skille fra ekte objekter. I tillegg er teknologien interaktiv slik at man kan samhandle med objektene som vises, noe ikke alle konkurrerende løsninger byr på.

Journalisten fra Forbes opplevde teknologien på nært hold og forteller at objekter fremstod som et fysisk, solid objekt. Interaktiviteten fungerte også meget bra, kunne journalisten meddele.

Her kan du se video av teknologien.

Siden løsningen er modulær og skalerbar kan den få mange potensielle bruksområder, som blant annet inkluderer reklame, videomøter og industrielt design. En av de første kundene planlegger ifølge Forbes å sette sammen et digert holografisk panel til bruk i på et svært offentlig område allerede neste år.

Når vi eventuelt får se en mer forbrukervennlig versjon av teknologien gjenstår å se.