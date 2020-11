Nytt prosjekt: Vil spre 5G til hele verden med droner

SpaceX har allerede et høytflyvende prosjekt på gang når det gjelder spredning av internett, og nå foreligger det også planer om å bringe 5G-dekning opp i høyden. Det melder blant andre nettstedet ZDNet.

Cambridge Consultants, et datterselskap til Capgemini, har kunngjort en løsning som innebærer å bruke droner utstyrt med antenner til å spre 5G-nett på Jordens overflate.

Små og lette

Dronene, som refereres til som HAP (High-Altitude Platform), skal fly i stratosfæren i en høyde på 20.000 meter, og er ifølge produsenten i stand til å dekke et område på 140 kilometer i diameter hver. Selve dronene er på tre meter, veier 120 kilogram er og hydrogendrevne.

Strålene kan kontrolleres på en slik måte at man kan definere et spesifikt dekningsareal, for eksempel en veistrekning. Foto: Stratospheric Platforms Ltd

Cambridge Consultants, som utvikler løsningen i samarbeid med Stratospheric Platforms Limited, påstår at en flåte på rundt 60 droner vil være i stand til å levere jevn 5G-dekning til et område tilsvarende hele Storbritannia.

Tanken bak prosjektet er altså å fylle inn hullene i den bakkebaserte dekningen, og å gjøre 5G-dekning vesentlig mer tilgjengelig til en mye lavere pris enn det koster å bygge master.

Kan følge individuelle brukere

Dronene er bygget spesifikt for maksimal fleksibilitet. Hver av antennene på dronene sender ut 480 individuelle stråler som kan styres på en slik måte at man kan danne presise mønstre på bakken og dekke spesifikke, avgrensede områder, slik som for eksempel veistrekninger, jernbaner eller skipsruter. Det loves til og med at neste generasjons antenner kan «følge» individuelle mobilbrukere.

Produsenten har allerede utviklet et «proof of concept» og testet ut systemet. Testen ble riktignok gjennomført med et propellfly i en høyde på 14 000 meter og LTE-antenner, og da oppnådde man nedhastigheter på 70 Mbit/s og opphastigheter på 23 Mbit/s.

Det endelige 5G-systemet er ennå på prototypestadiet, og planen er å rulle ut den første kommersielle utgaven av tjenesten i Tyskland i løpet av 2024. Det er med andre ord ennå noen år unna.

Mer informasjon om det dronebaserte 5G-systemet kan du finne på prosjektets hjemmeside.