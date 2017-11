Også iPhone X-brukere kan oppleve fastbrenning på skjermen

Mye har blitt skrevet om skjermproblemene som enkelte brukere av Googles nye Pixel 2 XL-enheter har opplevd, hvor man kan se at spor av tidligere viste bilder blir værende igjen på skjermen.

Men nå viser det seg at heller ikke Apple nye toppmodell, iPhone X, går helt fri for slike problemer. Det er Apple selv som opplyser dette, noe som har blitt fanget opp av blant annet CNET.

OLED

IPhone X er utstyrt med en såkalt Super Retina-skjerm. I praksis dreier det seg om en OLED-skjerm, noe også nevnte Pixel 2 XL er utstyrt med en variant av. Og med OLED så kan blant annet slik fastbrenning skje, selv om Apple opplyser at det bare vil skje i ekstreme tilfeller hvor et bilde med høy kontrast vises på skjermen i lang tid.

Apple oppfordrer derfor brukerne til å unngå å vise det samme bildet på skjermen over lengre tid. Selskapet beskriver flere metoder som kan begrense faren for at dette skjer, blant annet bruk av redusert lysstyrke.

Fastbrenning er ikke den eneste uønskede egenskapen til OLED. Apple opplyser at brukere også kan oppleve at farger og nyanser endres når man ser på skjermen fra siden. Dette omtales som «normal OLED-oppførsel».

Til gjengjeld tilbyr OLED-skjermer blant annet flottere farger og langt større kontrastområde.

