Nå kan du laste ned prøveversjon av det nye terminalvinduet i Windows

En av de svært mange nyhetene Microsoft presenterte på sin seneste Build-utviklerkonferanse var nytt terminalvindu i Windows som er ment å gjøre kommandolinjen mer attraktiv.

Den nye vinduet, som utvikles som åpen kildekode, har riktignok allerede vært tilgjengelig på GitHub, men nå er Windows Terminal klart for nedlasting rett fra Windows-butikken.

Tidlig utgave

Det dreier seg altså om en tidlig forhåndsutgave som Microsoft sier ennå mangler støtte for en del funksjoner som vil komme på plass senere.

Windows Terminal, som Microsoft omtaler på utviklerbloggen sin, kommer blant annet med støtte for faner, noe som betyr at man for eksempel kan kjøre PowerShell i én fane og Ubuntu i en annen, uten å måtte åpne separate vinduer i Windows.

Det vil også være mulig å kjøre Ledetekst, PowerShell, og så videre, direkte i dagens Windows-konsoll, dersom det er ønske eller behov for dette. Den skal ikke forsvinne i løpet av de nærmeste tiårene, ifølge Microsoft.

Foto: Microsoft

Tilpasses etter egne ønsker

Terminalvinduet benytter dessuten en GPU-akselerert og DirectWrite/DirectX-basert motor for å gjengi tekst. Den skal kunne vise alle de vanlige teksttegnene, ideogrammene og symbolene som finnes i fontene på PC. I tillegg skal tekstgjengivelsen være mye raskere enn i dagens Windows-konsoll.

Microsoft har også lagt inn muligheter til å kunne tilpasse terminalvinduet til egne ønsker og behov, ved at man kan tilpasse skrifttyper og -størrelser, farger, bakgrunnsegenskaper og transparensnivåer.

Det skal være mulig å lage egne profiler for ulike verktøy og skall, noe som for eksempel kan gjøre det enklere i skille mellom en kommandolinje på den lokale maskinen og en tilsvarende kommandolinje på produksjonsserveren.

Endelig lansering av Windows Terminal 1.0 skal skje mot slutten av året.

