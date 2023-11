Kaos i OpenAI: Investorer vurderer søksmål og ansatte truer med å gå

Investorene frykter at verdien på selskapet skal synke kraftig etter de siste dagenes storm i selskapet, får Reuters opplyst.

Flere medier har skrevet at Altman i helgen var i samtaler for å komme tilbake i sjefsstolen. Men det var i stedet tidligere Twitch-sjef Emmett Shear som ble hentet inn av styret. Mandag ble det kjent at Altman har fått jobb hos tekgiganten Microsoft

Ifølge Techcrunch har mer enn 700 av selskapets 770 ansatte, signert et brev til styret der de ber dem gå av, og å gjeninnsette Altman.

Dramaet i selskapet skaper interesse, blant annet fordi kompetansen de ansatte sitter på er svært verdifull.

Mange bedrifter står klare til å kapre de ansatte fra selskapet bak Chat GPT. Salesforce har allerede gått ut med tilbud til OpenAI-ansatte, melder Bloomberg.

Kan komme tilbake

I intervjuer med både CNBC og Bloomberg mandag kveld, skal Microsoft-sjef Satye Nadella ha gjort det klart at Sam Altman, kan komme tilbake til OpenAI på en eller annen måte.

Det skjer ikke lenge etter at Nadella gikk ut på X med nyheten om at Altman skal starte i jobben som leder for en ny Microsoft-avdeling innen avansert kunstig intelligens. Det grepet kan ha spart OpenAI-investoren for store fall i aksjeverdien.

Flere medier melder dessuten om uenigheter i styret, som kan ende med at Altman får komme tilbake. Microsoft, som har investert milliarder i selskapet, har foreløpig ikke en plass i styret.