Opera slipper ny mobilnettleser du kan bruke med bare én hånd

FAB-knappen gir deg enkel tilgang til de viktigste nettleserfunksjonenevia store, runde ikoner. Foto: Opera

Den norske nettleserprodusenten Opera har nå avduket en helt ny nettleser for mobiltelefoner. Den heter Opera Touch og har den egenskapen at den skal være ekstra enkel å bruke med bare én hånd.

Det spesielle med den nye nettleseren er først og fremst at den kommer med en knapp kalt FAB (Fast Action Button) som ligger nederst på skjermen. Ved å trykke på denne med tommelen får man opp en rad lett tilgjengelige ikoner med de seneste fanene man åpnet i nettleseren og de viktigste søkefunksjonene.

I tillegg starter nettleseren rett i Googles søkeverktøy når man åpner appen, slik at ingen ytterligere handlinger er nødvendige for å starte surfingen. Poenget med disse funksjonene er altså at man skal kunne utføre alle de viktigste nettleserhandlingene uten å måtte bruke begge hendene.

Lanserer også ny synkroniseringsfunksjon

Opera skal ha utført en større undersøkelse i USA hvor de konkluderte med at 86 prosent av de spurte foretrekker å holde mobilen med én hånd, men samtidig krever de fleste konvensjonelle nettlesere til mobil at man må bruke begge hender for å utføre flere av de viktigste oppgavene.

Samtidig med Opera Touch har selskapet også for øvrig også lansert en ny funksjon som de kaller «Flow», som er en mer effektiv måte å synkronisere nettleserne på mobilen og PC-en på. Denne fungerer ved at man kan sende lenker, bilder, videoer og notater til Flow fra nettleseren, og disse vil så dukke opp i nettleseren på den andre plattformen.

På den måten vil innholdet bli tilgjengelig i nettleseren både på mobil og PC, og man slipper å for eksempel måtte sende en e-post til seg selv for å dele innhold mellom plattformene. Flow-funksjonen krever altså at man har Opera installert på både mobil og PC. For å aktivere funksjonen trenger man kun å skanne en QR-kode fra PC-versjonen av Opera med Opera Touch.

Under kan du se en presentasjonsvideo av Opera Touch og Flow.

