I en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Gartner kommer det frem at 56 prosent av selskaper angrer på store IT-innkjøp, det skriver ZDNet.

I undersøkelsen har Gartner spurt 1120 personer i bedrifter i Nord-Amerika, Vest-Europa og Asia. Alle som svarte på undersøkelsen arbeidet på ledernivå i sin bedrift.

I undersøkelsen så man også at de selskapene som brukte i gjennomsnitt 7 til 10 måneder eller mer på å gjøre beslutninger om innkjøp var de som angret mest.

Undersøkelsen viser også at 67 prosent av de som svarte at de var misfornøyde jobbet ikke med IT.

Prosessen er problemet

Kjøpsprosessen er ifølge analytikerne til Gartner en av grunnene til at man angrer.

– De største angre-følelsene er på topp for teknologi-innkjøpere før de har startet implementering, det indikerer en betydelig frustrasjon med kjøps-opplevelsen, sier analytiker i Garnter Hank Barnes.

Han kommer med tre anbefalinger til selgere av it-systemer og teknologi.

Fokuser investeringen og innsatsen for å oppnå de best tilpassede tilbudene. Lær opp selgere i hvordan de kan gjenkjenne de beste tilpassede behovene til kundene. Lær opp selgere i hvordan de kan endre tilnærmingen deres når de møter prospekter som faller i gråsonen mellom «beste tilpassing» og «bør unngå»- kravene til kunden

Barnes understreker at man må fokusere på «beste tilpassing» til bedriften fremfor å fokusere på områdene som innkjøperen ønsker å unngå.