Overraskelse fra Microsoft: Viste frem brettbar Android-mobil og nettbrett

I tillegg til å kunngjøre et knippe «vanlige» Surface-produkter dro Microsoft på sitt nylig avholdte arrangement i New York også et par høyst uventede nyheter opp av hatten – nemlig Surface Neo og Surface Duo.

Surface Neo ble presentert som et helt nytt, unikt produkt som Microsoft valgte å ikke plassere i en bestemt kategori, men det dreier seg om et slags nettbrett med to skjermer som kan foldes sammen.

Magnetisk tastatur

Det foreligger ennå få tekniske detaljer om produktet, men Microsoft kan fortelle at Surface Neo er designet spesifikt for å være lett og tynt slik at det er enkelt å holde.

Hver av de to sidene er kun 5,6 millimeter tykke, som betyr at tykkelsen er på 11,2 millimeter når nettbrettet er foldet sammen. De to skjermene er på 9 tommer og henger sammen med en 360-graders fullfriksjonshengsle. I åpen tilstand vil skjermarealet være på 13 tommer.

Produktet har også et magnetisk tastatur som kan foldes rundt fra baksiden og legges over den ene av skjermene. I tastaturmodusen ser det ut til at diverse knapper og verktøy vil være tilgjengelige på den delen av berøringsskjermen som ikke er dekket av tastaturet.

Microsoft har utviklet en ny variant av Windows 10 for det nye produktet kalt Windows 10X, som er spesialdesignet for det doble skjermdesignet. Under presentasjonen ble det blant annet demonstrert hvordan to apper kan benyttes side om side, og hvordan en enkelt app kan blåses opp og optimaliseres for bruk på begge skjermene.

Microsoft Surface Neo. Foto: Microsoft

Viste også frem Android-mobil

Som en slags «kompanjong» til Surface Neo viste Microsoft også frem Surface Duo, som er en slags miniatyrvariant av Surface Neo. Selv om Microsoft gjorde et poeng ut av å ikke omtale Duo som primært en telefon, er det nettopp det den er.

Microsoft opplyste at Duo kan brukes til både telefonsamtaler og teksting, og ikke minst har Microsoft slått seg sammen med Google for å bringe sammen det beste fra Android-økosystemet og det beste fra Microsoft – i produsentens egne ord.

Det har lenge gått rykter om at Microsoft skal lanseres en «Surface Phone», og dette ser altså ut til å være det ryktene handlet om.

De to skjermene på Surface Duo er på 5,6 tommer og danner en 8,3-tommers skjerm i utfoldet tilstand, men utover dette er detaljene ennå sparsomme.

Surface Neo og Duo skal slippes rundt juletider neste år, så de er begge et stykke unna.